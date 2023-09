Connectez-vous à la culture autochtone lors d’une visite amusante et interactive de Vernon

Relier des « points » spécifiquement situés autour de Vernon peut aider à en apprendre davantage sur la culture autochtone.

La première tournée d’apprentissage autochtone de Vernon, « Connecting the Dots », vise à faire progresser la réconciliation grâce à l’apprentissage avec une expérience communautaire amusante, interactive et éducative tout au long du mois de septembre.

L’événement est le fruit de l’idée originale de la Vernon and District Immigrant and Community Services Society (VDICSS), en collaboration avec un réseau de plus d’une douzaine d’organismes et d’entreprises communautaires.

« Cette initiative devrait se dérouler tout au long du mois de septembre, invitant les résidents et les visiteurs à se lancer dans un voyage captivant et autonome de découverte, d’éducation et d’engagement communautaire », a déclaré Amelia Sirianni, directrice exécutive du VIDCSS.

« En tant qu’invité sur les terres ancestrales, traditionnelles et non cédées de la nation Okanagan Syilx, VDICSS est ravi de faire partie de Faire progresser la réconciliation dans notre communauté. Alors que nous accueillons les nouveaux arrivants au Canada, nous souhaitons honorer l’exemple d’inclusivité des peuples de l’Okanagan en favorisant une communauté équitable et culturellement consciente qui défend les droits de tous.

Des cercles orange vif seront placés dans tout le centre-ville de Vernon et serviront de marqueurs visuels pour la visite.

Vous pouvez retrouver les cercles d’apprentissage dans ces lieux participants :

• Rapport;

• Bureau de la sécurité communautaire ;

• Bibliothèque régionale d’Okanagan;

• Bonne grace;

• Centre d’amitié du Nord Okanagan;

• Chocolats Cotton’s ;

• Théâtre Towne ;

• Le coin ;

• Doux Hoopla ;

• Vêtements KALECO ;

• Musée et Archives de Vernon ;

• Marchés Nature’s Fare ;

• Centre des sciences de l’Okanagan;

• Centre des arts communautaires de Vernon;

• Vernon Enseigner et Apprendre.

Chaque cercle propose une question intéressante et un code QR, qui mènent à une vidéo YouTube informative et à une ressource fiable.

Pour enrichir davantage l’expérience et impliquer le public, les participants sont encouragés à entrer dans les entreprises et à répondre à une question relative au cercle orange pour courir la chance de gagner un prix à cet endroit. Chaque cercle dispose également d’un code QR qui permet de faire un don à une initiative ou à un organisme qui soutient les peuples et la culture autochtones.

« Nous sommes ravis de diffuser l’apprentissage autochtone non seulement aux nouveaux arrivants au Canada, mais également à la grande communauté de Vernon », a déclaré Anetha Kashuba, coordonnatrice des connexions communautaires du VDISS.

« L’initiative a été conçue pour favoriser une expérience amusante, interactive et éducative qui permet de mieux comprendre la culture autochtone et l’histoire du Canada. Cela a également été un excellent moyen de favoriser de nouveaux partenariats et de collaborer avec d’autres agences et entreprises locales.

Le succès de Connecting the Dots ne serait pas possible sans le soutien indéfectible des sponsors. Printech, le sponsor de l’impression, a généreusement contribué par son temps, ses services et son enthousiasme. Le sponsor publicitaire Downtown Vernon Association a énormément aidé à partager cet événement et à faire passer le message dans la communauté. De plus, VDICSS est également reconnaissant envers Fortis BC pour son généreux don visant à soutenir l’initiative.

« Connecting the Dots est un excellent exemple de ce qui se produit lorsque notre communauté se rassemble », a déclaré Sirianni. « Cette initiative démontre l’engagement collectif envers la décolonisation et le réapprentissage des grandes choses que la culture autochtone a à nous apprendre. Nous invitons tout le monde à prendre part à ce remarquable voyage d’exploration et de connexion.

« Que vous soyez un résident souhaitant approfondir ses connaissances ou un visiteur souhaitant s’impliquer dans la culture locale, « Connecter les points » promet d’éveiller votre curiosité et de vous guider dans votre propre voyage sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. »

Apprenez-en davantage sur la tournée d’apprentissage autochtone : https://www.vdicss.org/indigenous-learning-tour.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation aura lieu le samedi 30 septembre.

