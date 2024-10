Connecter un million de femmes supplémentaires au dépistage du cancer du sein qui peut sauver des vies

À compter d’aujourd’hui, pendant le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, les femmes de plus de 40 ans peuvent se présenter elles-mêmes à des mammographies financées par l’État par l’intermédiaire du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein (PODC).

Cette expansion historique donnera à un million de femmes supplémentaires la possibilité de se connecter à d’importants services de dépistage pour détecter et traiter le cancer du sein plus tôt.

Le cancer du sein touche une femme sur neuf en Ontario et nous savons que la détection précoce et un accès accru au traitement et aux soins sauvent des vies.

En abaissant l’âge d’auto-consultation de 50 à 40 ans, davantage de femmes peuvent désormais facilement se présenter elles-mêmes pour une mammographie par n’importe quel Site du PODCS ou en appelant le 1-800-668-9304 sans avoir besoin d’une référence d’un fournisseur de soins primaires.

Pour soutenir cette expansion historique des mammographies financées par l’État, notre gouvernement a investi près de 20 millions de dollars pour accroître la capacité des partenaires participants du PODCS à connecter davantage de femmes au dépistage en ajoutant plus d’heures d’ouverture, de lieux de rendez-vous et en formant du personnel supplémentaire.

Sur le million de femmes âgées de 40 à 49 ans qui sont désormais éligibles à une mammographie, on estime que 305 000 supplémentaires se présenteront elles-mêmes pour un dépistage.

Dans le cadre de Votre santé : un plan pour des soins connectés et pratiquesle gouvernement de l’Ontario permet à davantage de personnes d’accéder aux services dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.

Apprendre encore plus: https://news.ontario.ca/fr/release/1005143/ontario-connecting-one-million-more-women-to-life- saving-breast-cancer-screening