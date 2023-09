Connecter les gens et bâtir des communautés pour créer des opportunités économiques pour tous

Notre objectif chez eBay est d’alimenter le succès de nos vendeurs. Nous ne sommes pas en concurrence avec nos vendeurs. Nous sommes leurs partenaires. Qu’il s’agisse d’une petite entreprise dans la campagne du Michigan qui souhaite vendre à l’étranger, d’un grand magasin en Allemagne étendant sa portée aux ventes en ligne ou d’un magasin au Japon qui s’adresse aux amateurs de cartes à collectionner, nous donnons aux petites entreprises du monde entier les moyens de nos outils, soutien, plaidoyer et sensibilisation pour construire leurs marques afin qu’elles correspondent parfaitement à leurs personnalités et à leur inventaire uniques.

Nous créons des expériences pertinentes adaptées aux besoins, aux intérêts et aux attentes des clients. Avec 190 marchés dans le monde, nous tirons parti de notre envergure pour créer des solutions pour nos clients. Et nous accomplissons tout cela grâce à des innovations magiques qui établissent une nouvelle barre pour les expériences de commerce électronique.

Notre deuxième rapport annuel sur les petites entreprises examine la manière dont nos vendeurs démarrent leur entreprise, la manière dont eBay soutient leur réussite et leurs perspectives d’avenir optimistes, partageant les informations d’une enquête menée auprès de 4 334 vendeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, au Japon et en Australie. .

« Nos vendeurs sont dévoués, passionnés et compétents, et c’est ce qui rend la communauté eBay si spéciale », a déclaré Jamie Iannone, président et chef de la direction d’eBay. « Nous nous engageons à maintenir un marché où les petites entreprises peuvent prospérer, et je suis fier de la façon dont eBay soutient nos vendeurs à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. »

Faits saillants de notre rapport 2023

Dès le premier jour où les vendeurs ouvrent leurs portes virtuelles, nous sommes là avec eux pour permettre, soutenir et encourager leur réussite à chaque étape du processus. Voici quelques conclusions clés de notre enquête :

94 % des vendeurs voient un lien étroit entre eBay et leur succès.

68 % des vendeurs déclarent qu’eBay les a aidés à démarrer leur entreprise ; 76 % déclarent qu’eBay les a aidés à se développer.

La plupart des vendeurs sont optimistes quant à la croissance de leur entreprise, malgré l’incertitude entourant l’économie.

Dans quelle mesure, le cas échéant, chacune des affirmations suivantes aide-t-elle à décrire votre histoire sur eBay ?

Créer l’autonomisation économique pour tous

Pour nous, le succès se produit ensemble. Nous ne sommes pas en concurrence avec nos vendeurs. Ce simple fait définit notre relation avec les petites entreprises et les entrepreneurs – et nous distingue des autres marchés en ligne. Dans notre enquête, 90 % des vendeurs déclarent qu’eBay gagne lorsque ses vendeurs gagnent.

Dans quelle mesure, le cas échéant, chacune des affirmations suivantes décrit-elle eBay d’après votre expérience ?

« Mon entreprise ne serait pas là où elle est aujourd’hui sans eBay », a déclaré Adrien Lavoie, dont la boutique eBay WOOKI est basé au Canada.

Les vendeurs reconnaissent également qu’eBay est un endroit où n’importe qui, n’importe où dans le monde, peut vendre et réussir en ligne. 92 % des vendeurs déclarent qu’eBay est accessible à tousalors que 94 % déclarent que la diversité des clients qui achètent sur eBay est importante pour eux.

Une maison pour les collectionneurs et les passionnés

Les acheteurs deviennent des vendeurs et, avant de s’en rendre compte, créent leur propre petite entreprise – unissant leur enthousiasme pour leurs passe-temps et leurs intérêts à leur esprit d’entreprise. Dans notre enquête, 61 % des vendeurs déclarent que « entrepreneur accidentel » les décrit bien.

« eBay m’a changé dans la mesure où je me considère désormais comme une femme d’affaires et une entrepreneure plutôt que comme une amateur », a déclaré Michelle Nguyen de la société américaine Le placard d’Emmi.

Parmi les entrepreneurs accidentels auto-identifiés, 91 % ont déclaré qu’eBay permettait de transformer facilement une passion en entreprise.

Dans quelle mesure, le cas échéant, les affirmations suivantes décrivent-elles eBay ?

Une échelle mondiale à portée de main

Le marché mondial d’eBay contribue à alimenter la croissance commerciale de nos vendeurs. La plupart d’entre eux sont vendus dans trois pays ou plus, et 68 % ont déclaré que le marché mondial d’eBay est essentiel ou très important pour eux.

Comme Jennifer Sax, basée en Allemagne Maison de musique Geiger et Geiger nous a dit : « Grâce à notre boutique eBay, nous pouvons vendre nos produits, neufs et d’occasion, même au-delà des frontières nationales. »

Dans quelle mesure, le cas échéant, chacune des affirmations suivantes aide-t-elle à décrire votre histoire sur eBay ?

« Les vendeurs eBay apportent un inventaire incroyablement diversifié sur notre marché – unis par une passion et une expertise communes pour les communautés qu’ils servent », a ajouté Jordan Sweetnam, vice-président principal d’eBay pour les marchés mondiaux. « Les petites entreprises sont l’épine dorsale d’eBay, et nous réussissons lorsque nos vendeurs réussissent. »

Lire le rapport complet

Pour en savoir plus, consultez notre rapport complet sur les petites entreprises 2023.

Méthodologie

Nous nous sommes associés à GlobeScan, un cabinet mondial de conseil et d’analyse, pour mener une enquête auprès de 4 334 vendeurs de petites entreprises eBay aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, au Japon et en Australie. Notre objectif était d’évaluer le sentiment et les opinions des vendeurs de petites entreprises à l’égard d’eBay au moment où ils démarraient et développaient leur entreprise.