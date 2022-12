Connect-Clinic touchée par les modifications de la facturation des soins de santé en Ontario

Une clinique d’affirmation de genre uniquement virtuelle dit qu’elle fait face à des difficultés financières après que le gouvernement de l’Ontario a plafonné le montant que les fournisseurs de soins de santé peuvent facturer pour les soins virtuels.

L’entente entre l’Ontario Medical Association et le gouvernement provincial est entrée en vigueur le 1er décembre. Pour les patients qui n’ont pas été vus en personne, les médecins ne peuvent désormais facturer que 20 $ pour une visite vidéo et 15 $ pour une visite téléphonique. Auparavant, les fournisseurs de soins de santé pouvaient facturer au ministère de la Santé entre 67 $ et 80 $ pour de telles visites.

Connect-Clinic est un fournisseur virtuel basé à Toronto et dit qu’il fermera si aucun autre financement n’est trouvé.

«Même avant la pandémie, nous voyions tous nos patients à travers la province, grâce à des consultations par liaison vidéo», a déclaré vendredi le Dr Kate Greenaway, fondatrice et médecin principale de Connect-Clinic, à Your Morning de CTV. “Mais maintenant, nous ne pouvons plus nous permettre de gérer notre clinique.”

Your Morning de CTV a contacté le ministère provincial de la Santé pour obtenir des commentaires sur le changement.

« Les soins virtuels sont destinés à compléter les soins en personne, et non à les remplacer, et notre approche axée sur le patient du nouveau cadre de soins virtuels garantit que les Ontariens continueront d’avoir accès à des soins pratiques et appropriés », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Connect Clinic se spécialise dans les services pour les personnes trans et de genre divers, offrant des références médicales pour les chirurgies, l’hormonothérapie et les soins de santé généraux. C’est la seule clinique virtuelle en Ontario offrant ce type de soins.

“Si nous ne sommes pas en mesure d’obtenir d’autres financements en dehors de la facturation du ministère, nous ne pourrons pas continuer… la clinique fermera”, a déclaré Greenaway. “Actuellement, nous fonctionnons déjà à une capacité beaucoup plus faible, ne voyant que des problèmes urgents et des renouvellements d’ordonnances, car nous ne pouvons pas nous permettre de faire des soins de routine.”

Greenaway a déclaré qu’il y avait environ 1 500 patients actifs et 2 000 autres sur la liste d’attente touchés par le changement. Le format virtuel uniquement, a déclaré Greenaway, offre un accès aux personnes des zones rurales et éloignées.

“Un certain nombre de cliniques à travers la province offrent des soins d’affirmation de genre en personne, mais elles ont tendance à être dans les centres urbains”, a déclaré Greenaway. “Ainsi, mes patients qui se trouvent dans des milieux plus ruraux et qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre à ces cliniques n’ont vraiment aucun accès dans leur propre communauté.”

Greenaway a déclaré que l’accès à des soins affirmant le genre est également plus sûr virtuellement.

“Ils n’ont pas à présenter leur carte OHIP à leur établissement de santé qui pourrait ne pas utiliser le bon nom ou les pronoms”, a déclaré Greenaway. “Il peut y avoir de nombreuses expériences de transphobie au sein du système de santé. Le nôtre aide donc les gens à éviter cela. Ils peuvent se connecter directement avec un fournisseur dont ils savent qu’il est culturellement compétent pour fournir des soins.”

Le changement en Ontario survient au moment même où la Nouvelle-Écosse élargit son programme de soins virtuels, offrant plus de services en dehors de la période du lundi au vendredi.

De nombreuses personnes en N.-É. se tournent vers les soins virtuels alors que la province fait face à des hôpitaux et des sans rendez-vous tendus, avec plus de 125 000 personnes sans médecin ou infirmière praticienne.

Virtual Care NS offre un accès gratuit et temporaire aux soins de santé sur le registre Need a Family Practice, une liste d’attente pour les personnes sans médecin, indique le communiqué de presse. Cependant, ceux qui traitent les patients virtuellement sont issus du même bassin que ceux qui travaillent en personne.

Actuellement, le système ne propose que des rendez-vous le jour même et est utilisé comme solution temporaire.