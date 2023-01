Connaître tous les détails sur le nouveau club de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr jusqu’en juin 2025 dans le cadre d’un énorme contrat de plus de 200 millions d’euros. C’est un grand moment pour le football au Moyen-Orient, car cet accord parle de la popularité du sport et de la façon dont une nouvelle dynamique se dessine dans le football de club.

L’accord a été officialisé après l’annonce du club sur les réseaux sociaux. Dans la publication sur les réseaux sociaux, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est vu tenant le maillot de l’équipe qui a été sous-titré comme “l’histoire en devenir”.

“C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à obtenir un succès encore plus grand, mais inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes”, a écrit le club.

Selon une déclaration publiée dans divers médias, Ronaldo a déclaré qu’il était “impatient de découvrir une nouvelle ligue de football dans un autre pays”.

“J’ai la chance d’avoir gagné tout ce que je voulais gagner dans le football européen et je sens maintenant que c’est le bon moment pour partager mon expérience en Asie”, a-t-il ajouté.

L’accord Ronaldo-Al Nassr est énorme en raison du montant impliqué et, par conséquent, voici un aperçu de toutes les informations sur le club.

Al Nasr

Al Nassr est un club basé en Arabie Saoudite qui est le plus titré du pays. Basé à Riyad, il a été créé en 1955 et a remporté neuf fois le championnat national.

Le club est également connu sous le nom d’Al Alami (le club international). Il a remporté six Coupes du Roi, trois Coupes du Prince héritier, trois Coupes de la Fédération et deux Super Coupes saoudiennes. Les autres succès incluent la Coupe des vainqueurs de coupe d’Asie et la Super Coupe d’Asie – qu’ils ont remportée en 1998 pour compléter un doublé.

Eh bien, si vous vous demandez pourquoi un club du Moyen-Orient a signé Ronaldo, ce n’est pas la première fois qu’un grand nom a Al Nassr. En 1998, la légende bulgare Hristo Stoichkov avait rejoint le club pour un contrat de deux matchs les aidant à remporter la Coupe des vainqueurs de coupe d’Asie. Et à ce moment-là, il avait gagné 200 000 $ pour ces deux matchs.

Propriétaire d’Al Nasr

Le club a été fondé par Zeid Bin Mutlag en 1955 et après cinq ans, il est devenu professionnel. En 1960, Abdul Rahman bin Saud Al Saud est devenu le chef d’Al Nassr.

Le club a un système présidentiel et est administré par des princes et des cheikhs saoudiens. Actuellement, Masli Al-Muamr est le président, qui a pris ses fonctions en 2017.

Gérant d’Al Nasr

Actuellement, le Français Rudi Garcia dirige l’équipe, qui jouait auparavant pour les Bleus. Au cours de sa carrière de joueur, il a représenté Lille et Cean et en tant que manager il a pris en charge des équipes comme Saint-Etienne, Lille, AS Roma, Marseille, Lyon puis Al Nassr depuis juin

Jusqu’à présent, il a réussi 11 matchs pour Al Nassr, dont l’équipe en a remporté huit, en a perdu un tandis que deux se sont soldés par des matchs nuls.

La saison d’Al Nassr jusqu’à présent

Al Nassr avait terminé troisième la saison dernière en championnat et avait été éliminé de la compétition de coupe nationale et de la Ligue des champions de l’AFC par Al Hilal. Cependant, cette saison, le club a amélioré son classement et n’occupe désormais que la deuxième place derrière Al-Shabab.

L’équipe d’Al Nasr

Bien que Cristiano Ronaldo ajoutera de la magie à l’équipe, l’équipe a déjà quelques noms importants. La ligne avant est dirigée par l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar qui a rejoint en 2021. Et d’autres noms notables de l’équipe sont le milieu de terrain défensif brésilien Luiz Gustavo et l’ancien gardien d’Arsenal David Ospina.

