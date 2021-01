Le type le moins oxydé de la famille du thé est le thé vert car il est préparé à partir des feuilles non oxydées après un traitement minimum. Ce qui rend cette variété de thé unique, c’est que pour faire du thé vert, seules les jeunes feuilles de thé fraîches sont cueillies vers la fin de la saison des récoltes; une fois la production de thé noir oolong terminée.

Le thé vert est une boisson tellement apaisante et rajeunissante pour l’esprit et le corps que sa popularité s’est multipliée au fil des ans. Venant avec un large éventail d’avantages pour la santé, le thé vert a été une boisson santé phénoménale.

1. Bénéfique pour réduire les risques de cancer:

Le thé vert est riche en antioxydants. Et les dommages oxydatifs, la croissance cellulaire excessive résultant du cancer peuvent être évités grâce aux propriétés bénéfiques de ce thé. Il réduit les risques de cancer. Les cancers de la prostate, colorectaux et du sein peuvent être évités par le thé vert, comme le révèlent les recherches.

2. Bénéfique pour la santé du cerveau:

Il a été observé que le thé vert a le potentiel de stimuler les fonctions cérébrales, de ralentir le vieillissement, de protéger le cerveau des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et l’apparition de la démence.

3. Bénéfique pour le cœur:

Le mauvais cholestérol qui est le LDL diminue avec la consommation de thé vert. En raison de la propriété riche en antioxydants, le sang de notre corps connaît une capacité antioxydante améliorée, empêchant ainsi le LDL de s’oxyder. Ainsi, le risque de crise cardiaque peut être tenu à distance. Ainsi, la peur de l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque congestive doit être atténuée en raison du potentiel magique du thé vert.

4. Bénéfique pour l’immunité et la peau:

Étant chargé de polyphénols, de flavonoïdes, en plus d’antioxydants, le thé vert sert de formidable stimulant d’immunité. Protégez-vous contre la grippe, les fièvres virales, la toux et le rhume avec la consommation de cette boisson incroyable. Et en même temps, obtenez une peau et des cheveux éclatants, car le thé vert favorise une peau lisse, éclatante et saine.

5. Bénéfique pour le diabète de type 2:

Les propriétés étonnantes abondantes du thé vert aident à lutter contre le diabète. Et aussi, profiter aux personnes qui souffrent déjà de diabète de type 2. La sensibilité à l’insuline s’améliore et le taux de sucre dans le sang diminue avec une consommation appropriée de thé vert.