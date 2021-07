Connaître Poonam Pandey, la connexion de Sherlyn Chopra dans l’affaire du film porno

Le mari de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté lundi soir par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles.

« L’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté par la Criminal Branch dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications. Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale. . « Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire le 19 juillet 2021, car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours s’il vous plaît », a déclaré Nagrale dans un communiqué.

Raj a comparu mardi devant la cellule des biens de la division criminelle de la police de Mumbai. Il a été emmené pour un examen médical à l’hôpital JJ par la cellule des biens de la branche criminelle de la police de Mumbai aux premières heures de mardi.

Quand l’affaire a-t-elle été enregistrée ?

L’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. La cyberpolice avait enregistré une affaire l’année dernière en vertu des articles 292 de l’IPC, des articles 67, 67A des règles 3 et 4 relatives aux technologies de l’information et à la représentation indécente des femmes (interdiction). Maharashtra Cyber ​​​​avait arrêté plusieurs personnes l’année dernière, dont certaines étaient trouvé pour avoir des liens avec Raj Kundra.

Raj Kundra avait nié les liens

Raj avait réfuté les allégations et demandé une caution anticipée en juin dans cette affaire sur la base d’une plainte alléguant que certaines plateformes en ligne publiaient des vidéos obscènes dans le cadre de leur série Web. Raj avait même nié avoir des liens avec l’affaire présumée des applications pornographiques, citant qu’il avait quitté la start-up. Il avait également remis à la police les documents de ses investissements et formalités de sortie.

Mais saviez-vous que Raj n’est pas le seul visage connu associé à l’affaire ? Auparavant, la tsarine de télévision Ekta Kapoor avait enregistré une déclaration à ce sujet le 26 mars.

De plus, Poonam Pandey et Sherlyn Chopra sont également liées dans cette affaire.

Quels sont les liens entre Sherlyn Chopra et Poonam Panday dans cette affaire ?

Et au milieu de l’arrestation choquante de Raj Kundra, les détails des déclarations de l’actrice-modèle Sherlyn Chopra et Poonam Pandey qu’ils avaient enregistrées avec le Maharasthra Cyber ​​Cell dans l’affaire sont devenus viraux sur Internet.

Les deux étaient auparavant liés à l’affaire du porno soft et ils avaient avoué dans leur déclaration que Raj Kundra les avait amenés à l’industrie pour adultes.

D’autres détails incluent que Sherlyn a été payée Rs 30 lakh pour chaque projet et jusqu’à présent, elle avait réalisé environ 15 à 20 projets pour Raj Kundra.

Pendant ce temps, selon un rapport sur india.com, il est également apparu que Poonam Pandey avait un contrat avec la société Armsprime Media de Raj Kundra. Le cabinet s’occupait de plusieurs types d’applications et Poonam Pandey était l’un des clients du cabinet de Raj. L’application de Poonam était une application pour adultes et l’entreprise s’est occupée du travail de son application. Cependant, le contrat a pris fin il y a 8 mois, mais Poonam Pandey a déclaré que la société de Raj Kundra utilisait ses films et ses séquences sans discernement. Poonam avait même déposé une plainte en 2020 contre le cabinet et Raj déclarant que Raj Kundra et ses associés utilisaient illégalement du contenu la mettant en scène même après la résiliation de son contrat.

Armsprime Media développe des applications pour les mannequins indiens, dont Gehna Vashishta et Sherlyn Chopra.

Comme mentionné ci-dessus, plus tôt cette année, Raj Kundra a déclaré qu’il avait vendu ses actions de la société et avait soumis les documents de ses investissements et des formalités de sortie à la police.