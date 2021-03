En ce jour propice, les fidèles hindous se lèvent tôt et prennent un bain sacré. Ils prient et recherchent la bonne fortune du Seigneur Surya et offrent également Arghya. De nombreuses personnes s’interdisent de consommer de l’oignon, de l’ail et de l’alcool. Ce jour-là, la transition du soleil d’une phase à une autre allonge la journée et la nuit plus courte.

Meena Sankranti est un festival hindou important qui marque le début du douzième et le dernier mois du calendrier solaire hindou. Le festival est observé un jour propice lorsque le soleil passe des Poissons au Bélier. Cette année, Meena Sankranti sera célébrée le 14 mars. On pense que Sankranti est le jour le plus propice pour daan-punya ou la charité. Ce jour-là, les fidèles se baignent dans le fleuve sacré et recherchent les bénédictions et le pardon du Seigneur Surya pour être libérés de tous leurs péchés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy