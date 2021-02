Connaître l’importance et la signification de la couleur jaune ce jour-là

La nation entière célèbre Basant Panchami, également connu sous le nom de Saraswati Puja, le mardi 16 février. Le festival marque la préparation de l’arrivée du printemps ou «Basant» et les gens (principalement des étudiants) adorent la déesse Saraswati, qui est considérée comme la déesse de la connaissance, de l’art et de la musique le jour. Vous pouvez remarquer tous les fidèles portant des vêtements de couleur jaune lors des rituels et des célébrations. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens utilisent la couleur jaune ce jour-là. Lisez l’article pour connaître la signification de la couleur.

La principale raison pour laquelle le jaune est la couleur dominante de Basant Panchami serait que l’occasion est célébrée à un moment où les fleurs jaune vif des plantes de moutarde mûres peuvent être repérées dans les champs de l’Inde rurale. En outre, plusieurs fleurs de cette saison sont jaunes, y compris le souci, les jonquilles, etc. qui sont offertes à la déesse de la connaissance.

Vous pouvez remarquer la déesse Saraswati portant un sari blanc avec des fleurs blanches et des perles, mais on dit que sa couleur préférée est le jaune. C’est la raison pour laquelle vous pouvez observer que les idoles de Devi Saraswati sont toujours décorées de fleurs jaunes et de saris de la même couleur. Cependant, les gens utilisent aussi parfois le blanc symbolisant la pureté et la sagesse.

Une autre raison derrière l’utilisation de la couleur est que lors de ce festival, le soleil est Uttarayan et son jaune symbolise et apprend à tout le monde à devenir sérieux et vif comme le soleil.

Selon les croyances hindoues, le jaune signifie la connaissance, l’apprentissage et le bonheur et puisque le festival est de la plus haute importance pour les étudiants, ils préfèrent utiliser la couleur jaune pour honorer la déesse.

Basant Panchami est célébré le cinquième jour (Panchami) du mois magh Shukla Paksha chaque année car on pense que la déesse Durga a donné naissance à la déesse Saraswati. Cette occasion marque également le début des préparatifs de Holi, célébré après quarante jours de Saraswati Puja.