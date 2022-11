Connaître l’île, qui change de nationalité tous les six mois

Le monde regorge d’endroits différents, et certains d’entre eux nous amusent souvent avec leurs faits intéressants et moins connus. Ce peut être la démographie, la faune ou le terrain lui-même qui nous présente quelque chose d’unique. L’un de ces endroits est l’île aux faisans d’Europe, qui a un accord unique avec deux pays, grâce auquel elle change de nationalité tous les six mois.

Contrairement aux attractions touristiques qui l’entourent, l’île elle-même n’en est pas une et est inhabitée. Mais les gens visitent l’île chaque année, peut-être pour se vanter auprès de leurs amis qu’ils sont allés sur un terrain qui change de nationalité tous les deux ans !

En 1659, le traité des Pyrénées a été signé et l’accord a été scellé par un mariage royal entre le roi de France Louis XIV et la fille du roi d’Espagne Philippe IV. Le traité déclarait non seulement l’île de Pheasant comme terrain neutre, mais mentionnait également que l’île devait être partagée entre les deux pays en rotation de l’un à l’autre. Pendant six mois, du 1er février au 31 juillet, l’île serait sous domination espagnole et pendant les six mois suivants, elle serait sous domination française. La souveraineté conjointe, connue sous le nom de copropriété, est suivie par les deux pays à ce jour.

Selon la BBC, le commandant naval de la ville espagnole de Saint-Sébastien et son homologue français de Bayonne agissent en tant que vice-rois de l’île. Mais comme ils ont de plus grandes responsabilités à assumer, les maires d’Irun et d’Hendaye s’occupent de l’île à tour de rôle.

L’île mesure un peu plus de 200 mètres de long et 40 mètres de large, et les visiteurs ne sont invités à la visiter qu’occasionnellement lors des journées portes ouvertes du patrimoine ; mais Benoit Ugartemendia – qui dirige la division des parcs pour le conseil local d’Hendaye – dit que cela n’intéresse que les personnes âgées, et les jeunes ignorent largement l’importance historique de l’île.

