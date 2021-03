Pour faire comprendre aux gens les implications de ce problème de santé mentale et les sensibiliser aux conseils et aux traitements appropriés, la Journée mondiale des bipolaires est célébrée chaque année. L’initiative est organisée par l’International Bipolar Foundation avec le Asian Network of Bipolar Disorder et l’International Society for Bipolar Disorders.

