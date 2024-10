connaître les symptômes, prendre soin de soi après le diagnostic et une « nouvelle ère de tests sanguins » CityNews Montréal Canada

Une Canadienne sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, et 22 Québécois reçoivent quotidiennement un diagnostic de cancer du sein, selon la Fondation cancer du sein du Québec (FQBC). La maladie est en augmentation chez les personnes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine, selon une étude. étude de l’Université d’Ottawa.

La Montréalaise Anna Capobianco-Skipworth avait 41 ans lorsqu’elle a reçu son premier diagnostic de cancer du sein et a subi 13 interventions chirurgicales depuis. Elle préfère être qualifiée de « combattante du cancer du sein ».

«Je parle simplement de ce que j’ai vécu et je peux en rire», a-t-elle déclaré. « Je pense que le rire est vraiment le meilleur remède. »

Anna Capobianco-Skipworth au gala du 30e anniversaire de la Fondation cancer du sein du Québec. (Avec l’aimable autorisation d’Anna Capobianco-Skipworth)

« Être positif nous aide à nous en sortir… cela guérit, [but] tu vas dire que toutes les femmes qui sont mortes du cancer du sein […] n’étaient pas assez positifs ? Nous ne pouvons pas avoir ce genre de responsabilité sur nos épaules… Vous pensez que je ne suis pas anxieux ? Tu penses que je n’invente pas d’histoires sur ce qui pourrait arriver ? Vous ne pensez pas que je fais Dr. Google et que je vois le pire ? Moi aussi. Anna Capobianco-Skipworth, combattante du cancer du sein

Capobianco-Skipworth, qui travaille à la FQQ depuis 2001, prend le téléphone pour prêter une oreille attentive à ses collègues combattant le cancer du sein chaque fois qu’elle le peut. Elle travaille à la FQBCF depuis 2001.

Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la fondation, reconnaît qu’un diagnostic de cancer « apporte de l’anxiété ».

« Peu importe le type de cancer dont vous souffrez, et il existe de nombreux niveaux. L’attente pour savoir si vous avez un cancer est extrêmement longue. Nous parlons beaucoup de santé mentale et de bien-être dans la société. C’est quelque chose de très lourd à porter pour chaque personne qui traverse le processus.

Karine-Iseult Ippersiel (Avec la permission de la Fondation du cancer du sein du Québec)

Signes et symptômes

Le dépistage recommandé commence à 50 ans, selon les lignes directrices du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs. Pourtant, 20 pour cent des cas de cancer du sein touchent des personnes de moins de 50 ans et la détection précoce est le facteur clé du taux de survie à cinq ans de près de 90 pour cent.

Ministre de la Santé du Québec Christian Dubé récemment mandaté l’Institut National d’Excellence en Santé et en Services Sociaux (INESSS) pour évaluer le potentiel d’expansion du dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans.

« Tout le monde est à risque de développer un cancer du sein », a déclaré Ippersiel. « Par exemple, un homme trans prendra des hormones. Cela augmente donc le risque de cancer du sein.

« Donc pour nous, que vous soyez gay, trans, que vous soyez noir, tout le monde a des facteurs de risque. Nous savons désormais que la communauté noire est plus sujette aux gènes triple négatif et aux gènes BRCA, et que le risque commence un peu plus tôt. Mais il n’y a toujours pas suffisamment de données, surtout au Canada, pour que nous puissions disposer de données fiables sur un programme de dépistage.

Être attentif aux signes et symptômes fait partie de la mission de la Fondation cancer du sein du Québec, un organisme sans but lucratif financé entièrement par des dons.

« Oui, c’est une bosse, mais il y en a bien d’autres », a déclaré Ipperseil. « Il se peut que votre sein change de forme ou tombe. Il se pourrait qu’un jour votre sein chauffe, comme s’il brûlait.

« Cela pourrait ressembler à une peau d’orange. Il y a donc toutes sortes de signes et de symptômes. Et ce qu’on aime dire, ce n’est plus le test de palpation. C’est si vous avez un cancer du sein et que vous ne connaissez pas votre corps, que vous voyez quelque chose qui change, que ce soit sous l’aisselle ou sur votre sein, il suffit de réagir rapidement.

« Il est toujours plus sûr d’aller enquêter que de se réveiller trop tard. Et puis vous avez un cancer du sein de stade quatre.

‘Selon un médecin, une nouvelle ère pour les analyses de sang

Les recherches du Dr Mark Basik ont ​​porté sur la détection des premiers signes de tumeurs dans le sang au laboratoire de génomique du cancer et de recherche translationnelle de l’Hôpital général juif de Montréal. Il est professeur de chirurgie oncologique à l’Université McGill et chirurgien du sein à l’Hôpital général juif.

« Cela nous permet de le trouver, comme une aiguille dans une botte de foin, littéralement dans le sang », a-t-il déclaré.

Dr Mark Basik dans son laboratoire de recherche à l’Institut Lady Davis de l’HGJ. Juillet 2022. (Avec l’aimable autorisation de la Fondation générale juive Facebook)

« La technologie s’est tellement améliorée que nous pouvons faire cela… Je pense que nous inaugurons une nouvelle ère où la façon dont les analyses de sang – et il peut aussi s’agir de salive, mais jusqu’à présent, je pense que c’est principalement le sang, c’est là que la plupart des analyses de sang sont effectuées. la recherche a été – nous permettra d’avoir une bien meilleure idée de la propagation du cancer, de l’efficacité de notre traitement et, même au début, de son efficacité.

Pour l’instant cependant, la mammographie reste le test et la détection du cancer du sein le plus courant, selon Basik.

« La qualité de la mammographie s’est améliorée. Nous avons ce qu’on appelle la mammographie 3D ou tomosynthèse. C’est donc mieux qu’il y a 10 ou 20 ans », a-t-il déclaré.

Basik a également expliqué que le plus grand facteur de risque était les antécédents familiaux.

« Par exemple, dans ma famille, ma mère a eu un cancer du sein à l’âge de 50 ans. Je suggérerais donc à ma sœur de commencer les tests à 40 ans. »

Savoir quand demander de l’aide

Capobianco-Skipworth remercie son mari de lui avoir appris qu’il n’y a rien de mal à rire et utilise son combat contre le cancer comme argument pour se lever. Peu de temps après sa dernière opération, ils sont allés sur la piste de danse pour célébrer le 30e anniversaire de la Fondation cancer du sein du Québec.

« Et si je devais transmettre un message à une femme qui a reçu un diagnostic, ne lui dites pas que vous pouvez pleurer. Vous pouvez crier, vous pouvez être bouleversé, vous pouvez être en colère, vous pouvez ressentir toutes les émotions, et je l’encourage même », a déclaré Capobianco-Skipworth.

«Je dis, tu sais quoi? Sortez-le. Mais ensuite, vous devez savoir quand il est temps de lever la main et de dire : « Aidez-moi à me relever du coin parce que j’ai pleuré ».