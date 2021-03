La Journée pourpre est célébrée le 26 mars. La journée est consacrée à la création et à la sensibilisation à l’épilepsie. Plus de 85 pays à travers le monde participent pour marquer cette journée. De nombreuses organisations et particuliers organisent des événements, des séminaires pour s’assurer que de plus en plus de gens en sont conscients. Malheureusement, jusqu’à présent, il n’existe aucun remède contre l’épilepsie, mais un traitement rapide peut vraiment aider. Le principal symptôme de l’épilepsie est la crise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy