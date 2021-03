Abhijit muhurat, le muhurat le plus propice qui dure environ 45 minutes entre le lever et le coucher du soleil, prévaudra entre 12h07 et 12h55. Les autres délais favorables sont Amrit Kalam, Brahma muhurat, Nishita muhurat et Vijaya muhurat.

Il est également appelé Phalguna Amavasya et est considéré comme un jour propice pour effectuer Kalasarp Dosha Puja. Les fidèles hindous adorent le seigneur Shani en offrant de l’huile de sésame noir, des vêtements noirs et du naivaidyam et recherchent la bénédiction et la bonne fortune.

