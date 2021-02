Connaître l’équipe ISL HFC vs KBFC prédite en jouant à XI Dream 11 Team

Le match 96 de la Super League indienne 2020-21 voit le Hyderabad FC affronter les Kerala Blasters le 16 février au Tilak Maidan Stadium, l’ancienne équipe visant à assurer une place dans le top quatre.

Actuellement classé cinquième sur le tableau, le Hyderabad FC peut assurer la troisième place du tableau s’il parvient à repartir avec trois points contre les Kerala Blasters, dixième. L’attaquant Aridane Santana a joué un rôle essentiel devant le but, aidant le Hyderabad FC à remporter des victoires cruciales. L’attaquant a jusqu’à présent marqué 8 buts en 16 matches disputés. Cependant, l’attaquant fait maintenant face au gardien de but du Kerala Blasters, Albino Gomes, qui a réalisé 54 arrêts exceptionnels jusqu’à présent dans la saison.

Lors des cinq derniers matches disputés, le Hyderabad FC reste invaincu car il a fait match nul quatre et n’a remporté qu’un seul match, tandis que les Kerala Blasters ont fait match nul trois matches et en ont perdu deux lors de leurs cinq derniers matches disputés en Super League indienne.

Avec les rondes éliminatoires de l’ISL au coin de la rue, c’est un match incontournable pour Hyderabad FC afin de faire partie des quatre premiers et de garder leurs espoirs de titre en vie. Pour Kerala Blasters, trois points les feraient sortir des trois derniers du tableau. Hyderabad FC cherchera à attaquer et à trouver le fond du filet avec l’aide de son attaquant vedette, cependant, les Kerala Blasters ne peuvent pas être pris à la légère car ils sont connus pour leurs contre-attaques rapides car les milieux de terrain sont connus pour faire place et trouver leur attaquants dans la boîte de l’opposition rapidement.

Le match ISL 2021 entre Hyderabad FC et Kerala Blasters est un must, car une victoire est cruciale pour les deux camps.

Le match 96 ISL Hyderabad FC vs Kerala Blasters se jouera au Tilak Maidan Stadium le 16 février 2021 à partir de 19h30 (IST).

Le match ISL 2020-21 entre Hyderabad FC et Kerala Blasters sera diffusé en direct en ligne sur les applications Disney + Hotstar et JIO TV. Alors que pour la diffusion en direct de l’ISL Hyderabad FC vs Kerala Blasters sera diffusé en direct sur Star Sports Network. L’ISL Hyderabad FC vs Kerala Blasters sera également diffusé dans diverses langues régionales si vous vous êtes abonné à votre service de parabole.

ISL 2021 Match 93 Hyderabad FC vs Kerala Blasters Dream 11 Team pour HFC vs KBFC

Capitaine: Aridane Santana

Vice-capitaine: Vicente Gomez

Gardien de but: Laxmikant Kattimani

Défenseurs: Sarthak Golui, Jeakson Singh, Denechandra Meitei, Narayan Das.

Milieux de terrain: Sahal Samad, Vicente Gomez, Holicharan Narzary

Attaquants: Aridane Santana, Gary Hooper, Jordan Murray

Hyderabad FC Possible jouer XI contre Kerala Blasters: Aridane, Holicharan Narzary, Joel Chianese, Liston Colaco, Joao Victor, Lluis Sastre, Akash Mishra, Chinglensana Singh, Odei Onaindia, Asish Rai, Laxminkanyt Kattimani (GK).

Kerala Blasters peut jouer XI contre Hyderabad FC: Costa Nhamoinesu, Jeakson Thounaojam, Yendrembam Denechandra Meitei, Sandeep Singh, Vicente Vicente Gómez, Juande, Sahal Abdul Samad, Rahul Kannoly (Prasanth Karuthadathkuni), Jordan Murray, Gary Hooper, Albino Gomes (GK)