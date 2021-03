Le 17 mars tombera sur le Shukla Paksha Chaturdashi Tithi de Phalguna Maas à Vikram Samvat 2077. Le jour sera également observé comme Vinayaka Chaturthi, qui est observé le quatrième jour de chaque mois hindou qui vient après l’amavasya ou la phase de nouvelle lune pendant Shukla Paksha . Cependant, le Vinayaka Chaturthi qui tombe au mois de Bhadrapada est le plus important et est également connu sous le nom de Ganesha Chaturthi. Vinayaka Chaturthi est également appelé Varad Vinayaka Chaturthi car Varad signifie «demander à Dieu de réaliser n’importe quel désir». Le Seigneur Ganesha bénit son fidèle avec sagesse, patience et bonne fortune.

Heure du lever et du coucher du soleil pour le 17 mars:

Heure du lever du soleil – 6 h 29 Heure du coucher du soleil – 18 h 31 Heure du lever de la lune – 8 h 43 le 18 mars Heure du coucher du soleil – 22 h 02 le 18 mars

Tithi, Nakshatra, Rashi et autres détails pour le 17 mars:

Chaturthi Tithi restera jusqu’à 23 h 28 le 17 mars, le Panchami Tithi débutera plus tard. Nakshatra sera Ashwini jusqu’à 7 h 31, suivi de Bharani. Moon sera à Mesha (Poissons) Rashi pour la journée, tandis que le soleil prévaudra dans le samerashi pendant quelques jours de plus. Le Yoga sera Indra jusqu’à 9h et le Karana sera Vanija jusqu’à 10h11.

Shubh muhurats le 17 mars:

Selon Jyotish Shashtra, Abhijit Muhurat est la période la plus propice, qui dure environ 45 minutes chaque jour. Cependant, le 17 mars, il n’y aura pas d’Abhijit muhurat. Les gens peuvent effectuer n’importe quel travail de bon augure pendant Amrit Kaal et Vijaya Muhurat. Amrit Kaal prévaudra entre 05h10 et 06h58 le 18 mars, et Vijaya Muhurat aura lieu entre 14h30 et 03h18.

Horaires peu propices pour le 17 mars:

On pense que Rahu Kalam est la phase la plus défavorable de la journée car il a le pouvoir d’influencer la vie humaine. Le 17 mars, il aura lieu entre 12h30 et 14h. Le délai est évité pour commencer quelque chose de nouveau ou pour tout travail de bon augure comme la puja ou la havane. car on pense qu’elle est gouvernée par la planète Rahu, qui est maléfique.