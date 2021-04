La Chine a annoncé le nom de son premier rover sur Mars sous le nom de Zhurong, qui dans la tradition chinoise signifie le dieu mythique du feu et de la guerre. Le rover à énergie solaire est à bord de la sonde Tianwen-1 qui a été lancée en juillet 2020 et a atteint l’orbite de la planète rouge le 24 février. Il est susceptible de faire une tentative d’atterrissage en mai. Selon la légende chinoise, Zhurong avait le visage d’un homme, le corps d’une bête et chevauchait deux dragons. Son nom était autrefois utilisé comme titre du ministre de la Défense. Le nom du rover est conforme au nom chinois de Mars – «Huo Xing», ou étoile de feu, selon la China National Space Administration, qui a mené une enquête en ligne pour sélectionner le nom. Zhurong a été choisi plutôt que Hongyi, le nom prisé par de nombreux scientifiques de l’espace en Chine et qui signifie «avoir l’esprit ouvert».

La mission Tianwen-1 fait partie des plans spatiaux ambitieux de la Chine qui incluent l’atterrissage d’un humain sur la lune. Après avoir atterri sur la surface martienne, la sonde recherchera des preuves de la vie telles que l’eau, la glace et étudiera le climat et la surface avec ses caméras panoramiques et multispectrales. En cas de succès, la Chine deviendrait le troisième pays après l’ex-Union soviétique et les États-Unis à faire atterrir un robot sur Mars. En 2019, il a posé une sonde sur la face cachée peu explorée de la Lune.

Selon le Message du matin de la Chine du Sud, Zhurong a combattu une fois la guerre avec Gong Gong, le seigneur de l’eau, et l’a gagnée. Mais la bataille a déstabilisé l’univers et l’humanité est entrée dans l’obscurité totale à cause du chaos et des catastrophes naturelles qui ont suivi. L’administration spatiale chinoise a déclaré que Zhurong symbolisait «l’utilisation du feu pour éclairer la terre et apporter de la lumière».

La Chine tente de rattraper l’exploration spatiale américaine, qui a débarqué plusieurs rovers sur Mars, y compris la récente mission Perseverance de la NASA. Le Perseverance est équipé d’un drone qui a récemment effectué un vol d’essai historique sur la surface martienne.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici