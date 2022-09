En surface, les parlays et les teasers semblent similaires, car les deux ont besoin de toutes les jambes pour qu’un ticket soit classé comme gagnant.

Mais les nouveaux parieurs doivent connaître la différence entre un teaser et un pari avant la prochaine saison de football. Ne vous inquiétez pas, Bet Chicago Sports est là pour vous aider avec un guide simple expliquant la différence entre les deux paris.

Qu’est-ce qu’un pari Parlay ?

Un pari qui implique deux paris ou plus, dans lequel tous les paris doivent gagner. Les parlays sont naturellement plus difficiles à gagner qu’un pari direct, mais les gains sont beaucoup plus importants en conséquence. Vous pouvez parier sur l’écart de points, les moneylines, les over/unders, les props des joueurs et bien plus encore.

Exemple : Si vous pensez que les Bears (+7) et les Ravens (-7) couvriront tous les deux leurs spreads un dimanche de la NFL, vous pouvez les parier individuellement et gagner environ 19 € sur deux paris différents de 10 €. Si vous les jouez ensemble, un pari de 10 $ entraînerait un paiement de plus du double de votre risque si les deux jambes réussissaient.

Dans ce scénario:

Les deux équipes couvrent : Victoire

Les ours couvrent, les corbeaux ne le font pas : perte

Les corbeaux couvrent, pas les ours : perte

Les deux équipes ne couvrent pas : Défaite

Qu’est-ce qu’un pari teaser ?

Un teaser est un pari qui implique plusieurs équipes comme un pari, mais vous pouvez réduire votre paiement en faveur de gagner plus de points pour augmenter la probabilité de gagner chaque match. Le nombre de points appliqués à votre choix peut varier. Pour un teaser de football, vous pouvez choisir un teaser à 6 points, 6,5 points ou 7 points avec des paiements variables.

Exemple : utilisons les mêmes lignes de la semaine 1 pour illustrer le fonctionnement d’un teaser. Avec un teaser à 6 points, un parieur peut taquiner les Bears à +13 et les Ravens à -1 pour leurs matchs respectifs. Si les Bears restent à moins d’une douzaine de points et que les Ravens gagnent par deux autres points, le teaser serait classé comme gagnant.

Les teasers sont particulièrement utiles dans le football en raison de son système de notation rigide. Le livre de Stanford Wong intitulé Paris sportifs pointus, qui a été publié pour la première fois en 2001, a été le premier à élaborer une stratégie de base pour les teasers. Wong utilise des graphiques push pour illustrer que taquiner les outsiders de +1,5 à +2,5 et les favoris de -7,5 à -8,5 est rentable lorsqu’on leur donne les bonnes cotes de teaser. Le livre va plus en détail, mais cela devrait vous donner une idée de base de la stratégie de teaser.

Conclusion

Les paris sportifs sont censés être amusants, et il est donc logique que les parieurs veuillent jouer un parlay ou un teaser à plusieurs jambes. Cela peut entraîner un gain plus important, un peu comme jouer à la loterie, tout en donnant au fan de football une raison d’être enthousiasmé par plusieurs matchs un dimanche après-midi.

N’oubliez pas qu’il peut être difficile de gagner de tels paris lors de l’ajout de plusieurs jambes. La plupart des livres traitent les teasers et les parlays de la même manière en ce sens qu’une poussée sur un jeu laisserait tomber cette jambe, ce qui entraînerait un parlay ou un teaser avec une jambe de moins. Ce n’est pas toujours le cas, alors assurez-vous de vérifier les règles de la maison sur le site de paris sportifs de votre choix.