La grossesse et le processus de l’accouchement est une procédure complexe. Alors que des célébrités comme Kareena Kapoor Khan, Anita Hassanandani se préparent à accueillir leurs bébés, jetons un coup d’œil aux deux méthodes d’accouchement les plus courantes.

Naissance naturelle:

L’accouchement sans aucun médicament est appelé naissance naturelle. Dans ce processus, la mère ne reçoit aucun analgésique pendant le travail. Cependant, d’autres interventions médicales peuvent être utilisées, telles que la surveillance cardiaque fœtale. Ou cela peut aussi signifier n’avoir aucune intervention médicale dans le processus. Parfois, un bébé peut rester coincé dans le canal vaginal ou la mère peut s’épuiser lors d’un long accouchement, alors une méthode d’extraction sous vide est utilisée pour aider à l’accouchement. Sans aucun analgésique, les mères comptent sur des techniques de relaxation comme la respiration contrôlée pour aider à soulager la douleur. L’utilisation de médicaments contre la douleur peut affecter le travail, comme l’accélérer ou le ralentir. Il peut également affecter la mère en abaissant la tension artérielle ou en provoquant des nausées.

Accouchement par césarienne ou césarienne:

Contrairement à la naissance naturelle, l’accouchement par césarienne repose sur une intervention chirurgicale. Un accouchement par césarienne est généralement effectué lorsque les complications de la grossesse rendent l’accouchement vaginal conventionnel difficile ou exposent la mère ou l’enfant à un risque pour la santé. Parfois, les accouchements par césarienne sont planifiés au début de la grossesse, mais ils sont le plus souvent effectués lorsque des complications surviennent pendant le travail. La chirurgie implique une incision dans l’abdomen de la mère et une autre dans l’utérus. Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, le processus est devenu si courant qu’il est utilisé pour mettre au monde près d’un tiers des bébés aux États-Unis.

L’accouchement par césarienne est évité avant 39 semaines de grossesse, de sorte que l’enfant a le temps de se développer dans l’utérus. Cependant, il y a des moments où des complications surviennent et une césarienne doit être effectuée avant 39 semaines.