Connaissez-vous votre « langage du sommeil » ? Ce sont les 5 types différents

Il y a une raison pour laquelle les experts suggèrent aux adultes de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. De la prévention des oublis à l’impact sur votre espérance de vie, il existe une longue liste de raisons de santé pour lesquelles vous devriez bénéficier d’un sommeil de qualité chaque nuit. Cependant, atteindre cet objectif n’est pas toujours facile. Il peut être difficile de trouver le bon code d’astuces pour libérer votre potentiel de sommeil et obtenir le repos dont votre corps a besoin.

Shelby Harrispsychologue clinicien du sommeil, vise à déchiffrer ce code grâce à un partenariat avec la célèbre application de méditation et une marque de santé mentale Calme. Harris et Calm ont publié une interprétation pratique du « cinq langues du sommeil » – une séparation de quelques habitudes de sommeil différentes (ou leur absence) pour donner aux gens des mesures plus concrètes pour obtenir un meilleur sommeil.

Harris a déclaré qu’elle avait proposé les cinq langues différentes du sommeil après avoir examiné les différences entre ses patients au cours de ses 20 années d’expérience et remarqué qu’il existait une poignée de catégories dans lesquelles ils avaient tendance à appartenir.

« Nous pouvons donner aux gens toute une liste d’objectifs d’hygiène du sommeil à suivre ou quand ils devraient consulter un médecin du sommeil, mais parfois c’est un peu accablant pour les gens », a déclaré Harris. L’objectif des différents langages du sommeil est de rencontrer les gens là où ils en sont dans leur parcours de santé du sommeil.

« Cela les aide à déterminer où ils veulent aller avec ce avec quoi ils peuvent commencer. »

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur votre langage du sommeil et comment utiliser ces connaissances pour améliorer votre sommeil. Pour plus de conseils sur la façon d’améliorer la qualité de votre sommeil, voici huit façons de favoriser la somnolence et la façon dont votre alimentation est liée à votre sommeil.

Les 5 langues du sommeil et astuces pour parler la vôtre

Harris a découvert cinq langues du sommeil, mais il est important de noter que vous pouvez basculer entre elles tout au long de votre vie, dit-elle.

Ci-dessous se trouvent les cinq langues du sommeilcomme décrit dans le blog de Calm.

1. Le dormeur « doué »

Si vous êtes un dormeur doué, vous apparaissez probablement comme ça aux gens autour de vous – doué, au nom du sommeil. Peut-être que vous pouvez vous endormir n’importe où, quel que soit le bruit ou la lumière du fond, ou que vous n’avez aucun problème à faire une sieste. Quelle que soit la façon dont vous le coupez, le dormeur doué n’a généralement pas de problème à s’endormir ou à rester endormi.

Conseils pour le dormeur doué

Bien que cela puisse sembler être la « meilleure » ​​catégorie de langage du sommeil à laquelle appartenir, objectivement parlant, les dormeurs doués pourraient vouloir consulter un médecin du sommeil s’ils dorment trop, car cela pourrait être un problème. signe d’un problème de santé. Il peut être particulièrement important de consulter un médecin si vous dormez beaucoup mais que vous ne vous sentez toujours pas bien reposé.

Mais s’il n’y a rien d’autre en jeu, demandez-vous si vous êtes réellement en train de rattraper votre retard en matière de manque de sommeil et si vous pouvez bénéficier d’une routine de sommeil plus stricte, selon le post Calm.

2. Le dormeur des « mots d’inquiétude »

Si vous êtes un dormeur de « mots d’inquiétude », vous savez peut-être qui vous êtes. Votre cerveau est fort la nuit, assombri par les « et si » de la journée et ce que vous devez faire demain. Qu’il s’agisse du passé ou du présent, les mots d’inquiétude du dormeur se concentrent sur un autre moment autre que le présent et sur l’objectif physique à portée de main : le sommeil.

Conseils à ceux qui s’inquiètent du sommeil

« J’ai beaucoup de patients qui viennent me voir avec un cerveau qui ne veut tout simplement pas s’éteindre », a déclaré Harris. Si vous pouvez comprendre cela, soyez clair sur vos limites de sommeil et limitez des choses comme le temps passé devant un écran ou les activités non liées au sommeil à contamination croisée dans la chambre, comme le travail. Vous pouvez également bénéficier d’ajouter quelques minutes de pleine conscience ou de méditation à votre journée, ou d’essayer cette liste de tâches à faire par CNET pour un meilleur sommeil.

Travailler ou faire défiler au lit est interdit lorsque vous cherchez à améliorer votre sommeil. Skaman306/Getty Images

3. Le dormeur « perfectionniste de routine »

Si vous êtes un dormeur perfectionniste, vous avez peut-être suivi un peu trop nos conseils sommeil au détriment de votre bonheur, et parfois, de votre sommeil. Vous pourriez être un dormeur perfectionniste si vous manquez des événements amusants ou d’autres occasions spéciales qui pourraient être importantes pour vous, par peur de passer une nuit de mauvais sommeil. Ou quand quelque chose ou quelqu’un vous empêche de dormir, vous êtes irrité.

« Ces gens que je vois souvent parce qu’ils étaient autrefois inquiets ou avaient des problèmes de sommeil, ils sont ensuite devenus hyperobsédés par cela », a déclaré Harris.

Conseils pour ceux qui sont un peu trop parfaits en matière de sommeil

Comme indiqué dans le blog Calm, les dormeurs perfectionnistes bénéficieront d’un peu plus de flexibilité et de changements de comportement – ​​des choses qui créeront « moins d’attachement » à votre routine de sommeil. Pour commencer, modifiez légèrement l’ordre de votre routine de sommeil (vous vous brosserez peut-être les dents). avant vous enfilez votre pyjama aujourd’hui par exemple).

Comme les autres langages du sommeil, un dormeur parfait peut bénéficier de la pratique de la pleine conscience, ce qui peut améliorer sa capacité à comprendre les pensées anxiogènes d’une manière qui n’est pas si stressante.

4. Le dormeur « trop chaud pour être manipulé »

C’est dans le nom, mais si vous avez trop chaud à gérer, vous avez trop chaud pour dormir. La ménopause, la périménopause, d’autres problèmes de santé ou même un partenaire de lit mal assorti avec une température interne différente peuvent vous donner trop chaud pour être manipulé.

Conseils pour les chaudasses du sommeil

Si vous vous réveillez trempé de sueur ou si vous vous sentez souvent mal à l’aise la nuit, consultez votre médecin pour voir quel problème de santé sous-jacent peut être en cause. Les effets secondaires des médicaments ou les changements hormonaux peuvent également influencer la sensation de chaleur la nuit, comme le souligne l’article Calm.

Mais si votre partenaire de lit est le coupable, suivez ce conseil de CNET et envisagez de vous procurer deux couvertures ou couettes séparées, ce qui peut également réduire le tir à la corde.

5. Le dormeur « léger comme une plume »

Les personnes au sommeil léger se réveillent facilement à cause du bruit, de la lumière ou même d’une forte odeur. Si vous êtes léger comme une plume, vous pourriez vous réveiller le matin après sept ou huit heures passées sur l’oreiller. toujours se sentir agité ou somnolent.

Conseils pour ceux qui sont légers comme une plume

Si vous êtes agité et que vous n’obtenez pas la qualité de sommeil souhaitée, envisagez d’affiner votre routine du coucher et d’ajouter un peu plus de structure, notamment en fixant des limites de lit, comme ne pas faire défiler les réseaux sociaux ou manger dans votre lit. (Les miettes qui démangent vos jambes nues peuvent être la dernière chose dont un sommeil léger a besoin.)

Calm et Harris suggèrent également de contacter un professionnel du sommeil si vous êtes préoccupé par la qualité de votre repos, en dépistant les conditions du sommeil telles que le fait de parler pendant le sommeil, le grincement des dents et l’apnée du sommeil.

D3sign/Getty Images

Le lien entre la santé mentale et le sommeil

Harris dit qu’elle a décidé de s’associer à Calm en réponse à la crise actuelle de santé mentale. La pandémie a exacerbé les symptômes d’anxiété, de troubles de l’alimentation et d’autres problèmes de santé mentale. La santé mentale peut être améliorée ou altérée par les habitudes de sommeil d’une personne.

Le manque de sommeil, en particulier, peut affecter votre capacité à garder le contrôle de vos émotions ou à trouver des solutions à des problèmes apparemment pas si compliqués qui peuvent ressembler à la fin du monde lorsque vous êtes privé de sommeil. (J’ai demandé à Harris s’il y avait du vrai dans mon sentiment de régression vers la capacité d’un enfant à gérer ses émotions lorsque je suis privé de sommeil, et elle a expliqué que le manque de sommeil perturbe la partie de notre esprit responsable du raisonnement et du jugement, et notre possibilité de basculer entre les états, ou notre flexibilité cognitive.)

« Avec le manque de sommeil en général, nous constatons des taux d’anxiété, de dépression et de stress plus élevés », a-t-elle déclaré. « Et nous constatons que leur tolérance au stress et leur capacité à faire face aux facteurs de stress quotidiens deviennent beaucoup plus difficiles. »

L’élément essentiel est le sommeil paradoxal, dont vous pourriez manquer si vous manquez régulièrement de sommeil. Cela pourrait entraîner des problèmes dans votre relation ou au travail.

« Le sommeil paradoxal est vraiment important pour le traitement des émotions et des souvenirs », a déclaré Harris. « Si vous vous réveillez tôt ou si vous ne dormez pas suffisamment régulièrement, vous aurez des problèmes d’irritabilité, de dépression, d’anxiété, tout ce jazz. »

Un autre point essentiel pour un bon sommeil

Malgré le nombre de fois où nous prêchons les bienfaits du sommeil sur la santé, il existe un courant dans la société qui s’oppose peut-être à l’idée selon laquelle un sommeil sain l’emporte sur tout. Mais selon Harris, « sans jeu de mots, vous vivez un peu dans un monde de rêve », si vous essayez de cocher tout le reste sur la liste de bien-être avant de commencer à donner la priorité au sommeil. Centrer le sommeil vous aidera à stabiliser et à prioriser toutes les autres tâches que vous avez pendant la journée.

« Nous devons arrêter la roue du hamster quelque part, et si vous l’arrêtez en donnant la priorité au sommeil, cela rend le déroulement de la journée plus fluide. »