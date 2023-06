Connaissez-vous votre ELVIS de votre JEDI ? Des termes de police déconcertants révélés alors que Met publie un livre de plus de 2 000 phrases

NOUS devons tous suivre la lettre de la loi – mais la plupart d’entre nous n’aurions aucune idée si un policier commençait à parler d’un C/ARB ou d’un FAT.

La police métropolitaine de Londres a publié une bible d’acronymes et d’expressions pour ses agents qui contient plus de 2 000 termes.

La police métropolitaine de Londres a publié une bible d’acronymes et d’expressions pour ses agents qui contient plus de 2 000 termes Crédit : BBC

Le MIB existe réellement – mais ce n’est pas le chasseur d’extraterrestres Men In Black, il signifie Met Intelligence Bureau Crédit : Collection Kobal – Shutterstock

Beaucoup déconcerteraient même les flics épris de jargon d’AC-12 dans Line Of Duty de TV.

Le glossaire révèle que C/ARB signifie Collision/Accident Report Book, tandis que FAT signifie Factory Acceptance Test.

Comme on pouvait s’y attendre, le FBI représente le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, mais CIA – l’un des nombreux acronymes déroutants qui ont plusieurs significations – signifie Community Impact Assessment ou Confidentiality, Integrity and Availability.

Les cinéphiles pourraient également être surpris d’apprendre que le MIB existe réellement – mais ce n’est pas le chasseur d’extraterrestres Men In Black.

Cela signifie Met Intelligence Bureau.

La campagne Plain English, qui fait pression contre le charabia, affirme que les acronymes ne peuvent être utiles que lorsque tout le monde sait ce qu’ils signifient.

Tony Maher du groupe a déclaré: « S’il y en a trop, vous risquez que certaines personnes deviennent confuses. »

Nous rassemblons une partie du jargon policier déroutant, où Elvis, piano Jedi et RIP ne signifient pas ce que vous pensez. . .

AHORSETR : Assistant dresseur de chevaux

ALIB/ALIBRARN : Bibliothécaire adjoint

IAM : maladie mentale apparente

BAU : Business As Usual

BOBB : se comporter ou être banni

C/ARB : Carnet de rapport de collision/accident

CBSS: Étudiant sandwich basé au collège

CCC : Central Communications Command ou Central Casualty Bureau

CCC : coordonnateurs de la consultation communautaire

PDG : Bureau d’enquête sur les communications ou agent des communications et de l’électronique

CIA : évaluation de l’impact sur la communauté ou confidentialité, intégrité et disponibilité

DV : Violence domestique ou vérification du développement

DECT : téléphone sans fil amélioré numériquement

ED : accouchement attendu ou délire agité

EEK : Kits de preuves précoces

ELVIS : système d’information sur les véhicules Easy Link

FAT : test d’acceptation en usine

HH : Tower Hamlets ou demi-heure

IR : Résolution informelle ou salle d’information

ISS4PS : Stratégie des systèmes d’information pour le service de police

JEDI : Initiatives conjointes de développement de l’application de la loi

LEAD : Sensibilisation locale à l’environnement des chiens

MAP : Mobile Aware Project ou Microsoft Accelerate Program

MI : Major Incident ou Management Information ou Met Intelligence

MIB : Met Intelligence Bureau

MSN : grignotage le plus significatif

PAT : Positive Action Team ou Procurement Assurance Team

PC : ordinateur personnel ou agent de police ou plainte du public

PIANO : notification d’accident corporel en ligne

RIP : Projet d’amélioration de la rétention

SHACKS : Vu, Entendu, Actions, Conversation, Connaissance et Odeur

SOIE : Déclenchement par erreur

SC : Contrôle de sécurité ou gendarme spécial ou spécialiste de la criminalité

VFM : rapport qualité-prix

DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques