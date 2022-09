Connaissez-vous le film d’Ayan Mukerji avec Ranbir Kapoor alors que Rumi s’appelait initialement Dragon ?

Après huit ans et plusieurs retards, l’artiste à gros budget Brahmastra sort enfin en salles ce vendredi 9 septembre. Réalisé par Ayan Mukerji, l’épopée d’aventures fantastiques compte un casting étoilé de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna Akkineni , et Mouni Roy avec Shah Rukh Khan en tant qu’invité.

Mais savez-vous quand le film a été conçu, il s’intitulait initialement Dragon, et le personnage de Ranbir s’appelait Rumi et non Shiva ? C’était le 10 mars 2019 quand Ayan a partagé une image des coulisses sur son compte Instagram dans laquelle Ranbir a été vu arborant des cheveux longs et le réalisateur avait alors révélé la trame de fond derrière son personnage.

En plus de la photo, Ayan a écrit : “Rumi. D’abord, il était Rumi. Rumi avec les cheveux longs. Cette image provient d’un premier test de look pour le film. Rumi a dit : “L’amour est le pont entre toi et tout…” , et ce sentiment est la base sur laquelle nous avons commencé à construire le protagoniste de ce film. Mais ensuite, il y a eu une nouvelle inspiration, de nouvelles pensées. Dragon est devenu Brahmāstra, nous avons coupé les cheveux à Ranbir et Rumi est devenu Shiva.





Lorsque la première affiche animée de Brahmastra a été publiée en décembre de l’année dernière lors d’un grand événement à Delhi, Ayan avait expliqué comment le nom était passé de Dragon au titre actuel, comme il l’avait dit : “Je ne sais pas comment cette nouvelle est sortie , peut-être que je l’avais mentionné une fois sur les réseaux sociaux. En fait, quand Dragon était le titre du film, cette fois-là, nous n’y avions pas pensé. Shiva, dans le film, a le pouvoir du feu alors j’ai écrit le nom Dragon sur le scénario. Mais le film a toujours été enraciné et inspiré par la culture et l’histoire indiennes. Alors, quand est venu le temps de donner le titre, Brahmastra a toujours été le bon titre pour le film.

LIRE | Brahmastra : le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, partage ce qui l’a le plus excité à propos de Ranbir Kapoor, le film d’Alia Bhatt

Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie Astraverse prévue basée sur les anciens Astras indiens. L’ensemble de l’industrie cinématographique hindi a de grands espoirs pour le film, en particulier après les énormes pertes subies en raison de l’échec au box-office de grands films tels que Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar.