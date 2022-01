Connaissez-vous la valeur de la planète Terre en monnaie indienne ? C’est ahurissant

Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde est aujourd’hui attiré par le monde de l’investissement. Les actions, les obligations, l’immobilier et bien d’autres options sont là pour vous dans lesquelles investir. Et si nous vous disions la valeur de la planète entière ? Le prix réel de la terre a été estimé.

La valeur de la terre à partir de 2022 a été récemment calculée par Treehugger.com. La Terre, y compris la terre, la rivière, les minéraux et tout le reste, a été évaluée à Rs

3,76,25,80,00,00,00,00,060 (3 lakh 76 mille 258 billions). Oui, si vous avez autant d’argent, vous pouvez acheter la planète entière.

Avec un coût aussi élevé, la Terre est devenue la planète la plus chère de tout le système solaire. Greg Loughlin, professeur adjoint à l’Université Sarsal de Californie, a atteint cette valeur avec une formule spéciale.

Cependant, ce calcul est beaucoup moins scientifique d’après ses calculs. Mais en tenant compte de la taille, de la masse, de la température, de l’âge et de nombreux autres éléments de la terre, il a estimé combien coûterait la terre.

Selon sa formule, Greg a estimé le coût de Mars à seulement Rs 12,02000 et Vénus comme la moins chère à seulement 70 paise.

Selon Greg, il sait que personne ne peut acheter la terre, mais la raison derrière l’estimation de son prix est de faire prendre conscience aux gens à quel point notre planète est précieuse, et si nous vivons sur cette planète gratuitement, nous devons la valoriser.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.