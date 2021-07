Connaissez votre olympien – Manu Bhaker, Tir

Manu Bhaker est un tireur en pleine ascension et l’un des meilleurs prétendants à une médaille pour l’Inde aux Jeux de Tokyo. Manu est originaire du village de Goria dans le district de Jhajjar en Haryana. Elle vient d’une famille de classe moyenne et son père Ram Kishan Bhaker est ingénieur en chef dans la marine marchande.

Manu a commencé à représenter l’Inde à l’âge de 16 ans en 2018. Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 à Buenos Aires, elle est devenue la première tireuse indienne à remporter une médaille d’or.

Le jeune est ensuite devenu une sensation du jour au lendemain après avoir décroché une médaille d’argent aux Championnats d’Asie juniors 2017. La même année, Manu a remporté neuf médailles d’or aux Jeux nationaux du Kerala, où elle a battu la double médaillée d’or de la Coupe du monde Heena Sidhu.

Un an plus tard, Manu lui a valu une médaille d’or à la Coupe du monde junior 2018 au pistolet à air comprimé 10 m femmes. Elle a enchaîné avec une autre médaille d’or au pistolet à air comprimé à 10 m par équipe mixte à Sydney, en Australie. Au total, elle a remporté quatre médailles d’or et une d’argent tout en représentant l’Inde au niveau junior.

Après avoir goûté au succès au niveau junior, Manu est passé au niveau senior. En 2018, Manu a remporté une médaille d’or à la Coupe du monde ISSF 2018 qui s’est tenue à Guadalajara et, ce faisant, elle est devenue la plus jeune tireuse du pays à le faire.

Elle a également remporté une médaille d’or lors de la même épreuve au pistolet à air comprimé à 10 m par équipe mixte. Moins d’une semaine après avoir créé l’histoire à Guadalajara, Manu a franchi une nouvelle étape en remportant une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2018 dans l’épreuve simple féminine au pistolet à air comprimé à 10 m. De plus, elle a également établi un record CWG de 240,9 points à Gold Coast.

Âge – 19

Sport/Discipline – Pistolet de tir /10m

Classement de travail – 2

Premiers Jeux Olympiques – Jeux de Tokyo 2020

Réalisations majeures

Finale de la Coupe du monde ISSF

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2019 Putian Chine

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2019 Putian Chine

Coupe du monde ISSF

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2018 Guadalajara

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2018 Guadalajara

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10 m, 2019 New Delhi

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2019 Pékin

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2019 Munich

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2019 Rio de Janeiro

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10 m, 2021 New Delhi

• Médaille d’argent – Pistolet à air comprimé 10m, 2021 New Delhi

• Médaille d’argent – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2021 Osijek

Championnats d’Asie de tir

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2019 Doha

• Médaille d’or – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2019 Doha

Championnats d’Asie de carabine à air comprimé

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2019 Taoyuan Taïwan

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10 m en équipe mixte, 2019 Taoyuan Taiwan

Jeux du Commonwealth

Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2018 Gold Coast

Jeux Olympiques de la Jeunesse

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2018 Buenos Aires

• Médaille d’argent – Équipe mixte pistolet à air comprimé 10m, 2018 Buenos Aires

Coupe du monde junior ISSF

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2018 Sydney

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m, 2018 Suhl

• Médaille d’or – Pistolet à air comprimé 10m équipe mixte, 2018 Sydney

• Médaille d’argent – Pistolet à air comprimé 10m équipe mixte, 2018 Suhl

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Manu s’est qualifié pour les Jeux de Tokyo 2020 après avoir terminé 4e de la finale de l’épreuve du pistolet à air comprimé à 10 m lors de la Coupe du monde ISSF qui s’est tenue à Munich.

Performances récentes

Manu a poursuivi sa brillante course en décrochant une médaille d’argent dans l’épreuve par équipes mixtes au pistolet à air comprimé à 10 m lors de la Coupe du monde de tir ISSF à Osijek, en Croatie, le mois dernier. Elle a également remporté une médaille de bronze dans l’épreuve féminine par équipe au pistolet à air comprimé à 10 m à la Coupe du monde de tir d’Osijek.

