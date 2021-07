Connaissez votre olympien – Mairaj Ahmad Khan, Skeet masculin

Mairaj Ahmad Khan est né dans une famille de tireurs aisée, car son père, son frère et ses oncles étaient des tireurs de pièges au niveau de l’État. Bien qu’entouré de tireurs professionnels, un jeune Mairaj est tombé amoureux du cricket et rêvait de jouer un jour pour l’Inde. Mais le cricket ne pouvait rester qu’un passe-temps du week-end et il a rapidement commencé à tirer après avoir terminé ses études universitaires en 1998. Mairaj est devenu un tireur professionnel et a remporté sa première médaille d’or au Championnat national de tir 2007 à Delhi.

Il a ensuite remporté la médaille d’or lors des éditions 2009, 2010 et 2016 du championnat.

Mairaj a fait ses débuts internationaux lors de la Coupe du monde ISSF à Lonato, en Italie, en 2003. Pendant près d’une décennie (2005 à 2015), il a participé à 15 Coupes du monde ISSF organisées dans 22 pays, mais n’a remporté aucune médaille.

Il a décroché sa première médaille d’or internationale dans une épreuve de tir au pigeon d’attelage par équipe et une médaille de bronze dans la catégorie individuelle respectivement au Singapore Open Shooting Championship 2008.

Mairaj était également membre de l’équipe indienne de skeet qui a remporté la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2010 à New Delhi et au Championnat asiatique de fusil de chasse 2011 à Kuala Lumpur. Le tireur indien a scellé la place du quota de Rio 2016 au Championnat du monde 2015 à Lonato, en Italie, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la ronde des médailles après une défaite en barrage aux Jeux de Rio.

Âge – 45

Sport/Discipline – Skeet Hommes (tir)

Classement de travail – 14

Premiers Jeux Olympiques – Rio de Janeiro, 2016

Réalisations majeures

Or – Épreuve de skeet par équipes masculine, 2021, Coupe du monde ISSF, New Delhi

Épreuve de skeet par équipes masculine, 2021, Coupe du monde ISSF, New Delhi Argent – Championnat d’Asie, 2019, à Doha, au Qatar.

Championnat d’Asie, 2019, à Doha, au Qatar. Argent – Épreuve de skeet hommes, 2016, Coupe du monde ISSF, Rio De Janeiro, Brésil.

Épreuve de skeet hommes, 2016, Coupe du monde ISSF, Rio De Janeiro, Brésil. Bronze – Épreuve individuelle hommes, Championnat d’Asie de tir au fusil, Abu Dhabi

jeux du Commonwealth

Or – Épreuve de skeet par équipes masculine, CWG, New Delhi

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Après être devenu le premier tireur de skeet indien à représenter le pays lors de l’édition précédente en 2016, Mairaj participera à ses Jeux olympiques successifs après avoir remporté la médaille d’argent au Championnat d’Asie 2019 à Doha et réservé sa place pour Tokyo 2020.

Performances récentes

Mairaj a récemment décroché l’or dans l’épreuve masculine de skeet par équipe, lors de la Coupe du monde ISSF 2021, à New Delhi.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Même s’il est devenu le premier tireur de skeet indien à se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio, il n’a pas réussi à remporter la ronde des médailles après une défaite en barrage.

