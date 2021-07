Connaissez votre olympien – Chirag Shetty, badminton

La star du double de badminton Chirag Shetty a offert une performance louable aux côtés de Satwiksairaj Rankireddy à Roland-Garros 2019 (Super 750). Et après avoir remporté le titre à l’Open de Thaïlande 2019, la paire a écrit l’histoire en devenant la première paire indienne de double à remporter un événement BWF Tour 500.

Personne dans la famille de Chirag ne jouait au badminton. Son père aimait jouer au squash, mais c’était plus un passe-temps.

Chirag a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de sept ans, mais n’a jamais pensé à en faire une carrière jusqu’à ses 16 ans. Sa famille a été très favorable à sa décision de faire du sport une profession à temps plein.

Âge – 23 années

Sport/Discipline – Badminton

Classement de travail – dix

Réalisations majeures

Or – Doubles Hommes, Open de Thaïlande 2019

Or – Doubles Hommes, Brésil International 2019

Argent – Double messieurs, Open de France 2019.

Championnats d’Asie de badminton

Bronze – Équipe, 2016, Hyderabad

Or – Double messieurs, 2016, Maurice

Or – Double messieurs, 2016 Bangladesh

Or – Hommes Doubles, 2016 Tata Open India International

Or – Double messieurs, 2017, Vietnam

jeux du Commonwealth

Or – Équipe mixte, Jeux du Commonwealth 2018

Argent – Doubles messieurs, Jeux du Commonwealth de 2018

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Chirag est prêt à faire ses débuts olympiques à Tokyo avec son partenaire de double masculin Satwiksairaj. Son classement mondial le plus élevé a été le numéro 7 de l’épreuve.

L’ancien numéro un du double masculin et médaillé d’argent aux Jeux olympiques Mathias Boe entraîne les deux jeunes pour les Jeux de Tokyo. Le duo a terminé à la 9e place dans la course pour se qualifier pour l’événement quadriennal. Ensemble, Chirag et Satwiksairaj ont remporté 8 titres BWF et sont parmi les favoris pour remporter une médaille.

Performances récentes

Jusqu’à présent, cette année, Chirag et Satwiksairaj se sont bien comportés. Ils ont un record de victoires et de défaites de 8-4 en 2021. Ils se sont qualifiés pour deux demi-finales sur les quatre épreuves auxquelles ils ont participé jusqu’à présent.

