Connaissez votre olympien – CA Bhavani Devi, Escrime

Née de la femme au foyer CA Ramani et du prêtre Anandha Sundharam, Chadalavada Anandha Sundhararaman Bhavani Devi, mieux connue sous le nom de CA Bhavani Devi, a été initiée au sport dans son école de Chennai vers l’âge de 10 ans.

Quatre ans plus tard, elle s’est inscrite au Centre de l’Autorité sportive indienne (SAI) à Thalassery, Kerala et a participé à son premier tournoi international en Turquie. Depuis lors, la jeune femme de 27 ans est passée de la catégorie junior à la catégorie professionnelle et est depuis devenue neuf fois championne nationale.

Elle a remporté sa première médaille internationale (Bronze) lors des Championnats du Commonwealth 2009 en Malaisie et a enregistré un exploit similaire à l’International Open 2010, en Thaïlande. Devi a remporté sa première médaille d’or dans l’épreuve de sabre senior au Championnat d’escrime du Commonwealth 2018 en Australie. Dans le processus, elle est devenue la première Indienne à le faire en 44 ans d’histoire du tournoi.

Après quelques résultats défavorables la même année, Devi a fait un retour époustouflant en remportant l’or au sabre lors du tournoi satellite de la Coupe du monde féminine 2018 en Islande.

Elle a perdu son père en 2019 et sa mère a ensuite été admise dans un hôpital en raison de COVID-19 plus tard dans l’année. Pourtant, Devi a réussi à sceller sa place pour la Coupe du monde de Budapest.

Âge – 27

Sport/Discipline – Escrime

Classement de travail – 42

Réalisations majeures

Argent – Catégorie individuelle de sabre féminin, 2019, Compétition d’escrime Tournoi Satellite, à Gand, Belgique.

Catégorie individuelle de sabre féminin, 2019, Compétition d’escrime Tournoi Satellite, à Gand, Belgique. Or – Épreuve de sabre senior, 2018, Commonwealth Fencing Championship, Australie.

Épreuve de sabre senior, 2018, Commonwealth Fencing Championship, Australie. Or – Catégorie individuelle de sabre féminin, 2017, Championnat du monde d’escrime, à Reykjavik, Islande. (Épreuve de la Coupe du monde)

Catégorie individuelle de sabre féminin, 2017, Championnat du monde d’escrime, à Reykjavik, Islande. (Épreuve de la Coupe du monde) Bronze – Catégorie individuelle de sabre féminin, 2015, Championnat d’Asie des moins de 23 ans, à Oulan-Bator, Mongolie.

Catégorie individuelle de sabre féminin, 2015, Championnat d’Asie des moins de 23 ans, à Oulan-Bator, Mongolie. Bronze – Catégorie individuelle de sabre féminin, 2015, Flamand Open, à Gand, Belgique.

Catégorie individuelle de sabre féminin, 2015, Flamand Open, à Gand, Belgique. Argent – Catégorie Moins de 23 ans, 2014, Championnat d’Asie, Philippines.

Catégorie Moins de 23 ans, 2014, Championnat d’Asie, Philippines. Bronze – 2009, Championnat du Commonwealth, Malaisie.

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Le neuf fois champion national s’est assuré une place pour les Jeux olympiques de Tokyo à la Coupe du monde d’escrime après que les hôtes hongrois ont perdu en quarts de finale de l’épreuve par équipes et que la Corée est entrée en demi-finale. Elle s’est qualifiée via la méthode du classement officiel ajusté (AOR).

Performances récentes

Avant d’obtenir sa place pour Tokyo 2020, Devi a remporté une médaille d’argent dans la catégorie individuelle de sabre féminin lors de la compétition d’escrime satellite de Tournoi qui s’est tenue en Belgique et en Islande.

