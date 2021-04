Helen Buyniski est journaliste et commentateur politique américain à RT. Suivez-la sur Twitter @ velocirapture23 et sur Telegram

Un certain nombre de banques américaines ont lancé des caméras alimentées par l’IA capables à la fois de reconnaissance faciale et d’analyse des modèles comportementaux généraux, laissant entendre un déploiement plus large dans les magasins de détail et ailleurs – et une forte baisse de la confiance des clients.

S’adressant à Reuters plus tôt cette semaine, le responsable de la sécurité de l’information de City National, Bobby Dominguez, a tenté de donner une tournure positive au pas en avant dystopique lorsqu’il a été interrogé par Reuters sur le phénomène jeudi. notant «Nous exploitons déjà la reconnaissance faciale sur mobile. Pourquoi ne pas en tirer parti dans le monde réel? »

Cette approche joyeuse se heurte un peu au secret des banques qui utilisent déjà cette technologie – Reuters a expliqué que la City National Bank of Florida, JP Morgan Chase et Wells Fargo menaient des essais de systèmes de surveillance de l’IA, mais a refusé de dire quand, où, ou sur quelle base l’enregistrement a lieu. Les enregistrements sont-ils conservés pendant des mois? Supprimé après une journée à moins que quelque chose de vraiment juteux ne se passe? Et bien que City National ait spécifiquement mentionné qu’il suivrait 31 sites utilisant un logiciel de reconnaissance faciale qui pourrait potentiellement «Repérer les gens sur les listes de surveillance du gouvernement» cela ressemble à un procès en attente.





Pour être sûr, il existe des utilisations positives des mini-caméras dans les banques. Alors que l’économie s’enfonce dans un trou noir, il n’est pas rare de voir quelqu’un blotti avec un sac de couchage dans le vestibule du guichet automatique d’une banque, où une caméra AI peut au moins les distinguer d’un objet inanimé pendant qu’ils essaient de dormir. Je dois supprimer ces indésirables! Cependant, c’est l’un de ces problèmes typiquement américains où les autorités choisissent instinctivement la mauvaise solution – sûrement avec près de 60 maisons vides pour chaque sans-abri, il est plus logique de simplement jumeler une personne à un refuge superflu plutôt que de déployer un orwellien. réseau de caméras semi-sensibles dont le but est d’empêcher les gens de dormir à l’intérieur des banques.

Mais la solution bidon a déjà généré de multiples opportunités d’emploi à ce stade – le gars qui installe la caméra et assure le support technique sur la caméra et le gars qui est assis dans sa voiture ou à la banque en attente d’une alerte d’activité suspecte à l’intérieur du vestibule. Qu’est-ce que tu es, une sorte de vol de job _monster_?





C’est certainement une explication – Chase a admis avoir dirigé un pilote de test comportemental à Harlem, longtemps un pilier noir de la ville de New York, et bien que la banque se soit effondrée sur le risque d’être considérée comme insensible au racisme, elle a finalement choisi l’emplacement de toute façon pour par souci de commodité. Et en ce qui concerne les sans-abri, un responsable de la sécurité dans « une banque du Sud de taille moyenne », interrogé par Reuters, a en fait jailli du type de nouvelles mesures innovantes pour lutter contre les sans-abri installant des abris dans leurs vestibules, notant que les systèmes de détection de flâneries, les sirènes et des lumières stroboscopiques, et même des caméras extérieures conçues pour détecter et dissuader « activité suspecte » immédiatement à l’extérieur de la banque pendant les heures de fermeture. Les banques ont insisté sur le fait qu’elles ne voulaient pas empêcher les gens de voir un abri, mais en fin de compte, la commodité a encore une fois remporté la victoire.

Tous les algorithmes de reconnaissance faciale ne sont pas égaux, et certains sont devenus tristement célèbres pour montrer – comme dans le cas d’une étude de l’American Civil Liberties Union de 2018 – l’humanité derrière le codage. L’ACLU a abordé l’année dernière le cas d’un homme noir qu’un algorithme d’IA avait identifié à tort comme un criminel.

Un autre algorithme, Clearview AI, est détesté par certains comme étant * trop * précis, avec son refus de retirer de vieilles photos extraites de profils de médias sociaux anciens ou supprimés, violant sans doute la loi américaine.

Dans l’ensemble, la reconnaissance faciale continue d’habiter une zone grise. En particulier, « intelligent » des sonnettes comme l’anneau d’Amazon qui – souvent à l’insu des utilisateurs – comprennent leur propre réseau de caméras de surveillance ad hoc, transmettant leurs données aux forces de l’ordre à l’insu de l’utilisateur ou sans le consentement de l’utilisateur, agissent en dehors de la loi, comme la myriade de caméras qui parsèment les rues de la ville, mais moins évidentes sur leur activité.

Mais pourquoi bavarder, à la Pavlov, pour avoir ces caméras chez eux, comme l’ont fait les banques?

«À terme, le logiciel pourrait repérer des personnes sur les listes de surveillance du gouvernement», Dominguez, de Chase, a déclaré à Reuters, indiquant que l’espionnage au détail était essentiellement un leurre. Alors que de telles listes de surveillance métastasent, enchaînant des personnes qui ne sont même pas soupçonnées de crimes, mais simplement impliquées avec des personnes soupçonnées de crimes, l’accès aux listes de surveillance est devenu un incontournable. Il y a plus de façons de figurer sur ces listes de surveillance que jamais et moins de façons d’en sortir. Et à mesure que le nombre de listes augmente, les informations qu’elles contiennent augmentent également, à l’instar des catégories de publicité en ligne extrêmement complètes utilisées par Google et Amazon pour suivre leurs clients.

Alors que Chase, par exemple, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser « Reconnaissance faciale, raciale et sexuelle » lors de son dernier test de logiciel visant à identifier les modèles de comportement des clients et des travailleurs dans certains de ses sites de l’Ohio, la banque n’a pas une forte tendance à dire la vérité. Demandez simplement aux algorithmes eux-mêmes – vous mentiraient-ils?

