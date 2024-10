Connaissez vos candidats : Commission scolaire Tipton 2024

Un nouveau membre rejoindra les rangs de la commission scolaire Tipton en 2025 tandis que deux membres actuels devraient revenir.

Darrin Haynes et Bethany Woelfert se présentent au siège du canton de Cicero. La représentante actuelle Susan Sloan ne se présente pas à la réélection.

Les membres du conseil d’administration, Jennifer Humrichous et Andrea Campbell, sont sans opposition.

Vous trouverez ci-dessous les réponses au sondage des candidats.

Humrichous n’a pas répondu au sondage.

Andréa Campbell

Pourquoi vous présentez-vous à la commission scolaire ? Selon vous, quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les écoles de Tipton ?

J’approche la fin de mon premier mandat au sein de la commission scolaire TCSC et j’ai décidé de briguer un deuxième mandat. J’ai choisi de briguer un deuxième mandat pour les mêmes raisons que pour mon premier mandat. J’ai quatre enfants, dont trois sont actuellement inscrits au TCSC, et j’aimerais participer aux décisions prises concernant l’éducation de mes enfants. Je souhaitais également accroître notre présence sur les réseaux sociaux pour présenter toutes les opportunités que TCSC offre à ses étudiants.

Je crois que le TCSC est confronté à une baisse des inscriptions, en raison du déclin de la population du comté de Tipton. Deuxièmement, je crois que les écoles publiques ont besoin d’un plus grand soutien financier de la part de l’État.

L’une des tâches principales d’une commission scolaire est d’approuver le budget annuel. Quelle expérience avez-vous en finance, en équilibre budgétaire et/ou en comptabilité ?

Se lancer dans le financement scolaire il y a quatre ans était extrêmement intimidant et dans lequel je n’avais pas beaucoup d’expérience. Honnêtement, beaucoup de choses restent déroutantes, mais notre surintendant et le trésorier de l’entreprise font un travail incroyable en expliquant et sont toujours heureux de répondre à toutes les questions. le conseil scolaire l’a fait. L’ISBA fait un travail formidable en proposant des articles et des webinaires pour vous aider à comprendre le financement scolaire. J’apprends encore, mais je veux toujours m’assurer que nous utilisons judicieusement l’argent de nos contribuables.

Les systèmes scolaires et les commissions scolaires sont à la merci des lois rédigées par la législature de l’État. Quelle expérience avez-vous dans l’interprétation de la législation et le respect des conformités étatiques et fédérales ?

L’ISBA enverra des informations expliquant la législation récemment adoptée et comment elle affectera notre école, ce qui est extrêmement utile. Je suis également rassuré de savoir que toutes mes questions peuvent être répondues soit par notre surintendant, soit par notre équipe juridique. Je suis reconnaissant pour le nombre de ressources mises à la disposition des membres du conseil d’administration pour m’assurer qu’ils se sentent informés de toute loi ou législation qui affecte le TCSC.

L’Indiana réorganise les diplômes et les conditions d’obtention du diplôme. Il est probable qu’un accent accru sera mis sur l’apprentissage en milieu de travail et les stages lorsque le ministère de l’Éducation dévoilera son modèle final plus tard cette année. Comment pensez-vous que les écoles devraient préparer les étudiants à la vie après l’obtention de leur diplôme ?

Je crois qu’une fois diplômés, les étudiants du TCSC devraient être capables de s’épanouir dans n’importe quelle forme de formation continue, qu’il s’agisse d’un collège de quatre ans ou d’une école technique. Il est également important de préparer les étudiants à entrer sur le marché du travail immédiatement après l’obtention de leur diplôme. Tipton propose désormais des programmes qui permettent aux étudiants d’acquérir des certificats qui leur permettraient d’entrer sur le marché du travail juste après l’obtention de leur diplôme ou de gagner un revenu tout en poursuivant leurs études universitaires. Le technicien vétérinaire et l’assistante dentaire sont deux exemples de ces programmes. La discussion sur la possibilité de changer complètement l’apparence du cheminement d’un étudiant vers l’obtention du diplôme doit être envisagée avec prudence. Certains collèges ont déjà publié des déclarations affirmant que les changements proposés ne répondraient pas à leurs conditions d’admission. Préparer nos étudiants à réussir dans la formation continue et sur le marché du travail est une priorité absolue.

Darrin Haynes

Pourquoi vous présentez-vous à la commission scolaire ? Selon vous, quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les écoles de Tipton ?

Ma décision de me présenter aux élections scolaires a été très simple : je crois qu’il est temps de remettre la prise de décision concernant l’éducation des enfants entre les mains des parents. Trop souvent, les décisions sont prises dans une bulle, sans impliquer les parents. Nous sommes devenus une société qui met davantage l’accent sur l’activisme plutôt que sur les universitaires. D’où mon slogan : « Des universitaires, PAS de l’activisme ».

L’une des tâches principales d’une commission scolaire est d’approuver le budget annuel. Quelle expérience avez-vous en finance, en équilibre budgétaire et/ou en comptabilité ?

Mon métier de manager, je dois créer puis faire fonctionner mon service dans le respect d’un budget. Je comprends que je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je n’ai pas de fonds illimités. Mais je suis compétent pour prioriser ce qui doit être fait en attribuant une valeur aux résultats. (c’est-à-dire : que puis-je faire pour améliorer au maximum la valeur de notre produit ou service.)

Les systèmes scolaires et les commissions scolaires sont à la merci des lois rédigées par la législature de l’État. Quelle expérience avez-vous dans l’interprétation de la législation et le respect des conformités étatiques et fédérales ?

J’ai défendu et j’ai réussi à développer un programme de formation professionnelle et technique pour le métier spécialisé de localisation de services publics souterrains. J’ai dû soumettre des propositions au ministère de l’Éducation de l’Indiana et au ministère du Développement de la main-d’œuvre de l’Indiana. J’ai parcouru et suivi les lois et la législation actuellement en vigueur tout en travaillant à les améliorer afin de permettre plus de ressources pour les programmes de formation professionnelle et technique.

L’Indiana réorganise les diplômes et les conditions d’obtention du diplôme. Il est probable qu’un accent accru sera mis sur l’apprentissage en milieu de travail et les stages lorsque le ministère de l’Éducation dévoilera son modèle final plus tard cette année. Comment pensez-vous que les écoles devraient préparer les étudiants à la vie après l’obtention de leur diplôme ?

Je dois être transparent ici. Je suis le directeur principal d’un programme CTE qui enseigne le métier spécialisé de localisation de services publics souterrains aux lycéens et leur permet d’entrer dans l’industrie immédiatement après l’obtention de leur diplôme. Je pense que l’IDOE fait la bonne chose en mettant davantage l’accent sur tous les métiers. Soyons réalistes, tous les étudiants ne sont pas adaptés à l’université ou à l’armée. Nous devons faire davantage pour garantir que ceux qui souhaitent accéder directement au marché du travail ne soient pas laissés pour compte et « se débrouillent seuls ».

Béthanie Woelfert

Pourquoi vous présentez-vous à la commission scolaire ? Selon vous, quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les écoles de Tipton ?

Je fais partie de TCSC depuis plus de 30 ans. D’abord en tant qu’étudiant, puis en tant qu’enseignant et coach pédagogique, et enfin en tant que parent. Je souhaite que notre école prospère, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Selon l’IDOE, en 2015, les inscriptions au TCSC étaient de 1 765 étudiants. En 2024, nos inscriptions actuelles sont de 1 409 étudiants, soit une diminution de 20 % en seulement neuf ans. Pendant ce temps, selon le recensement et les rapports de données, la population de Tipton n’a diminué que d’environ 3 % sur une période similaire. En tant que membre d’un conseil scolaire, j’aimerais découvrir la cause profonde de ce déclin, puis travailler à trouver une solution pour susciter le changement et augmenter les inscriptions. C’est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les écoles de Tipton. De plus, les enseignants et autres employés quittent nos écoles à un rythme effarant. Nous entendons parler d’enseignants qui quittent la profession, mais ce n’est pas tout : les enseignants choisissent de quitter Tipton, et pas seulement la profession. Je pense qu’il est essentiel que nous allions au fond de cette question afin de garantir que nous sommes en mesure d’embaucher et de retenir des éducateurs de premier ordre pour nos enfants.

L’une des tâches principales d’une commission scolaire est d’approuver le budget annuel. Quelle expérience avez-vous en finance, en équilibre budgétaire et/ou en comptabilité ?

En tant que propriétaire d’une agence d’assurance maladie indépendante, il est de mon devoir de créer un budget permettant un marketing et des dépenses suffisants pour générer les revenus nécessaires pour continuer à réaliser des bénéfices. Être propriétaire d’une petite entreprise signifie que le succès et/ou l’échec financier de l’entreprise repose uniquement sur mes épaules. J’emploie plus d’une douzaine d’agents, ce qui signifie que je suis régulièrement responsable de la paie et de la comptabilité. J’ai confiance en ma capacité à évaluer le budget proposé par l’école, à poser les bonnes questions et à faire preuve de discernement financièrement responsable pour décider d’approuver ou non un budget.

Les systèmes scolaires et les commissions scolaires sont à la merci des lois rédigées par la législature de l’État. Quelle expérience avez-vous dans l’interprétation de la législation et le respect des conformités étatiques et fédérales ?

Encore une fois, mon expérience dans le secteur de l’assurance maladie s’avère utile ici. En tant qu’agent qui aide les gens à s’inscrire à Medicare et à la couverture du marché, la conformité est au premier plan de tout ce que je fais. Je reste au courant et informé de la législation qui impacte mes clients, puis je dois être en mesure de leur expliquer comment elle les affecte. L’un des défis liés à l’interprétation des lois est d’apprendre le jargon qui les utilise. Étant donné que j’ai été éducateur pendant 16 ans, c’est un domaine dans lequel j’excellerais.

L’Indiana réorganise les diplômes et les conditions d’obtention du diplôme. Il est probable qu’un accent accru sera mis sur l’apprentissage en milieu de travail et les stages lorsque le ministère de l’Éducation dévoilera son modèle final plus tard cette année. Comment pensez-vous que les écoles devraient préparer les étudiants à la vie après l’obtention de leur diplôme ?

Les étudiants doivent apprendre à participer activement à leur propre parcours d’apprentissage. Ils devraient être encouragés à poser des questions et à chercher des réponses. En outre, ils devraient avoir le choix et des conseils impartiaux quant à ce qu’ils cherchent à faire après l’obtention de leur diplôme. Les étudiants doivent quitter TCSC avec la capacité de reconnaître quand ils ont besoin de plus d’informations et de savoir à qui demander de l’aide. Si nous pouvons préparer des apprenants autonomes et permanents, nos enfants excelleront dans la voie qu’ils choisiront. Je m’inquiète moins de ce à quoi le DOE décide que le modèle final devrait ressembler et plus de COMMENT nous allons le mettre en œuvre d’une manière qui ne limite pas les choix futurs de nos étudiants.