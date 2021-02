La Saint-Valentin est le jour pour exprimer l’amour, la gratitude et être romantique. Il est célébré le 14 février, principalement par des couples, pour exprimer leur dévouement les uns envers les autres. Pendant des années, la journée est principalement célébrée par des couples qui expriment leurs sentiments les uns envers les autres et marquent un voyage romantique ensemble. Cependant, la légende derrière la célébration de la Saint-Valentin n’a pas été celle de l’amour et des couples depuis des temps immémoriaux.

Alors que nous célébrons la journée, voici une histoire intéressante derrière la journée.

1. Beaucoup de Valentine:La plupart croient qu’il y a vécu un saint Valentin, qui a été exécuté par les Romains et a écrit une dernière lettre à sa bien-aimée de prison. En réalité, il y avait de nombreux saints martyrs nommés Valentin. Deux d’entre eux, à savoir la Saint-Valentin de Rome et la Saint-Valentin de Terni, sont célébrés le 14 février. La Société Bollandiste, cependant, comme l’a noté l’Oxford Dictionary of Saints, les considère comme la même personne.

Selon l’Encyclopédie catholique, il y avait aussi un troisième Saint Valentin, qui a été martyrisé dans une colonie africaine occupée à Rome. On ne sait pas grand-chose de lui.

2. Martyre:Selon une légende, Saint Valentin de Rome a secrètement célébré des mariages pour les soldats romains sous Claudius II, à qui il était interdit de se marier. Il a été emprisonné et exécuté le 14 février de l’année 270 après JC Pendant qu’il était en prison, Valentin a rétabli la vue de la fille de son geôlier Asterius, Julia. Il aurait écrit une lettre d’adieu à elle et l’a signée avec les mots «de votre Valentin».

3. Oiseaux:Février est le mois où l’hiver cède la place au printemps. Les oiseaux mâles commencent à chanter pour trouver des partenaires pour la vie. Chez les êtres humains, l’acte de courtiser un partenaire de vie potentiel est assimilé à cette activité aviaire et les célébrations du martyre de la Saint-Valentin ont été associées à la recherche de partenaires le 14 février.

4. Geoffrey Chaucer:Les chercheurs croient que le poème de Geoffrey Chaucer de la fin du XIVe siècle, Le Parlement des oiseaux, qui avait une ligne sur les oiseaux choisissant leurs compagnons le jour de la Saint-Valentin, a conduit à la création de la Saint-Valentin dans sa forme moderne.

5. Lupercales:À partir de l’époque pré-romaine, une célébration pastorale a eu lieu du 13 au 15 février, en l’honneur de la divinité de la fertilité Lupercus. Les animaux ont été sacrifiés et les femmes ont été fouettées avec des peaux d’animaux dans la conviction que cela aiderait à l’accouchement. Après que le christianisme ait remplacé les religions païennes, la Saint-Valentin a remplacé les Lupercales.