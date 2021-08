Connaissez le grand major du hockey Dhyan Chand dont le prix Khel Ratna porte son nom

Le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna sera désormais connu sous le nom de prix Major Dhyan Chand Khel Ratna, a annoncé vendredi le Premier ministre Narendra Modi. Modi a déclaré qu’il avait reçu de nombreuses demandes de citoyens de toute l’Inde pour nommer le prix Khel Ratna en l’honneur du major Dhyan Chand. « En respectant leur sentiment, le prix Khel Ratna s’appellera par la présente le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna ! Le major Dhyan Chand était l’un des plus grands sportifs indiens qui ont apporté honneur et fierté à l’Inde. Il est normal que la plus haute distinction sportive de notre pays porte son nom », a-t-il tweeté.

Mais qui est Dhyan Chand. Tout savoir sur le grand hockey.

• Le major Dhyan Chand est né le 29 août 1905 à Allahabad. Sa famille a joué au hockey pour l’armée indienne britannique.

• Il est diplômé du Victoria College à Gwalior en 1932.

• Pendant son enfance, Dhyan Chand aimait la lutte. Il n’avait aucun intérêt particulier pour le sport en tant que tel.

• Dhyan Singh a reçu le nom de « Chand » après que ses coéquipiers l’aient remarqué en train de s’entraîner généralement la nuit après ses heures de service.

• Grâce à ses exploits extraordinaires en tant que buteur, le sportif a gagné son nom et sa renommée dans le domaine du hockey indien.

• Il a remporté trois médailles d’or olympiques, en 1928, 1932 et 1936. Pour sa contribution au hockey indien, Dhyan Chand était également connu comme le magicien ou le magicien du hockey.

• Il a reçu plusieurs distinctions, dont la troisième plus haute distinction civile indienne de Padma Bhushan en 1956. En plus de cela, le gouvernement indien célèbre également son anniversaire le 29 août en tant que Journée nationale du sport.

• Le joueur a été le meilleur buteur des Jeux olympiques d’Amsterdam de 1928. Il a marqué 14 buts, méritant à juste titre le nom de « magicien du hockey ».

• Pour Dhyan Chand, son souvenir de match de hockey préféré était la finale de la Coupe Beighton de 1933 entre Calcutta Customs et Jhansi Heroes.

• Plusieurs rapports mentionnent que Dhyan Chand s’est vu offrir la nationalité allemande par le dictateur allemand de l’époque, Adolf Hitler. Cependant, il a décliné l’offre.

• Au cours de sa carrière sportive de plus de 22 ans, Dhyan Chand a marqué plus de 400 buts entre 1926 et 1948.

SAGA BERLINIQUE DE DHYAN CHAND : TEST DE CAPITAINE EN ALLEMAGNE NAZIE, MYTHE D’ADOLF HITLER

Lorsqu’Adolf Hitler a chargé la réalisatrice préférée de l’Allemagne nazie, Leni Reifanstahl, de documenter les Jeux olympiques de Berlin de 1936, lui et son ministre de la propagande Joseph Goebbels n’auraient pas pu imaginer qu’il y aurait une autre nation, en dehors des États-Unis, qui refuserait de saluer le Führer. Le contingent de l’Inde britannique comprenait un groupe d’athlètes inexpérimentés avec pour seule gloire une équipe de hockey à deux reprises dirigée par son magicien résident, le major Dhyan Chand. Les médias mondiaux se sont concentrés sur les États-Unis d’Amérique refusant le salut traditionnel du bras droit à Hitler lors de la cérémonie d’ouverture, mais qui auraient pensé qu’un contingent d’athlètes amateurs portant des « Kullah » dorés et un turban bleu clair ferait l’impensable.

Le contingent, avec son porte-drapeau Dhyan Chand, a refusé de saluer et il s’agissait d’une décision plus émotionnelle que politique, prise par l’équipe lorsque tout le Troisième Reich a chanté les deux hymnes nationaux « Deutschland » et « Horst Wessel Lied ». Dans le livre ‘Olympic History: The India Story’, co-écrit par Boria Majumdar et Nalin Mehta, ils ont cité Mirza Naseeruddin Masood, membre de l’équipe gagnante d’or, racontant cette cérémonie d’ouverture. « Cela a fait une impression étrange sur le contingent indien et pas un œil n’a été laissé sec. L’Inde s’est levée devant notre imagination… D’une manière ou d’une autre, le ressort de nos sentiments nationaux a été touché, et l’unité et la solidarité des gens dans le « Stadium » nous ont fait regarder avec honte et regret notre pauvreté, notre dénuement et notre discorde. » Masood était un homme accompli au-delà du domaine du hockey alors qu’il a servi le gouvernement indien à divers titres, notamment en tant que secrétaire privé du premier ministre de l’Éducation de l’Inde indépendante, Maulana Abul Kalam Azad.

Il a également été chef de mission UNNESCO en Australie, consul général responsable de Mascate, Oman et enfin ambassadeur en Arabie saoudite. Cependant, l’un des plus grands regrets de Masood a été de se voir refuser le poste de capitaine en Inde en 1936, bien qu’il soit socialement élitiste par rapport à Dhyan Chand. Et très peu de gens savaient que Masood était en fait aussi l’un des cinq sélectionneurs nationaux chargés de désigner le skipper.

Masood avait, en fait, clairement exprimé son mécontentement dans un livre qu’il avait écrit et publié en 1937 « Les champions du monde de hockey » – 1936′. Pour Dhyan Chand, ce que le score des matchs de l’Inde lors de ces Jeux olympiques ne révélera pas, c’est l’énorme pression à laquelle il a été confronté alors que les médias suggéraient que les champions en titre n’étaient plus invincibles.

De plus, le fait que les Jeux olympiques de 1932, sans la participation des grandes nations européennes en raison de la Grande Dépression, sont devenus une sorte d’imposture et que ceux qui connaissent le hockey diraient qu’il n’y a pas eu beaucoup de combats auxquels l’Inde a été confrontée tout en conservant le jaune métal à Los Angeles. La perception a gagné en crédibilité lorsque l’Inde a perdu contre un Delhi XI 1-4 sélectionné sur le terrain de Mori Gate dans la capitale nationale. C’était le même Delhi XI qui avait été battu 0-12 par l’équipe indienne à son retour de LA il y a quatre ans. Dhyan Chand, dans son autobiographie « Goal », qui a été publiée pour la première fois en 1952 dans des numéros hebdomadaires du magazine emblématique « Sport and Passtime » publié par le groupe « The Hindu », a écrit sur cette perte avant les Jeux de Berlin.

« … Cette défaite particulière n’a cessé de m’inquiéter. Pour la première fois, j’étais capitaine de l’équipe olympique ; L’Inde perdra-t-elle le titre sous ma responsabilité ? », Le scepticisme de Dhyan Chand était évident dans son autobiographie. La Fédération de hockey n’avait que Rs 6600 dans ses coffres Selon le livre, la fédération indienne de hockey avait besoin de Rs 40 000 pour envoyer l’équipe et il fallait le Nizam d’Hyderabad et des Gaekwads de Baroda pour les renflouer.

Nizam a fait un don de Rs 5000, les dirigeants de Baroda ont donné 200 GBP (Rs 3600 INR à l’époque) et, avec les contributions d’autres États princiers, ont veillé à ce que l’équipe monte à bord du navire. Un autre Rs 1700 a été dépensé pour piloter Ishtiaque Dara sur SOS, qui a joué un grand rôle aux côtés de Dhyan Chand dans la fin commerciale du tournoi. Fait intéressant, lors des prochains Jeux olympiques de 1948, Dara avait migré au Pakistan après la partition et représentait la nouvelle nation.

Entraînement au golfe d’Aden « The Statesman » a envoyé un correspondant pour couvrir les Jeux et d’anciens rapports suggèrent que les cinq premiers jours de leur voyage ont été difficiles et que les joueurs, normalement habitués à s’entraîner sur le pont, ont dû reporter leurs plans. Enfin, lorsque le navire s’est arrêté pendant quatre heures dans le « golfe d’Aden », le contingent indien a trouvé un champ de sable recouvert de briques pour une séance d’entraînement rapide.

Soudain, ils apprenaient que le 5/14 Sikh Regiment posté à Aden utilisait ce terrain. Une fois que le bruit s’est répandu que Dhyan Chand était là, tout le régiment est sorti pour recevoir « l’un des leurs » et assister à la séance d’entraînement. Autographe de Joseph Goebbels et Herman Goring Deux des hommes de confiance d’Hitler – le propagandiste en chef Goebbels et le Reichsmarschall Hermann Gring – étaient là pour s’assurer que rien n’a été négligé dans leur quête pour mener à bien le relooking de l’image du Führer ainsi que la conduite d’un événement sans tache pour lequel 30 millions de dollars ont été dépensés.

Appelez cela un cas classique de contradiction ou d’ironie, mais ceux qui ne voulaient pas accorder à Hitler le salut des bras affluaient pour obtenir des autographes de deux criminels de guerre de bonne foi. « Un jour, alors que nous étions dans la salle à manger, qui ne devrait entrer que le costaud Herman Goring, vêtu de sa tenue militaire ! Nous étions après lui en un clin d’œil pour obtenir son autographe. Plus tard, certains d’entre nous ont obtenu l’autographe du Dr Goebbels », avait déclaré Dhyan Chand.

Une affaire de huit buts contre l’Allemagne d’Hitler Dhyan Chand a-t-il été scruté par les médias ? Bien sûr qu’il l’a fait. Après que l’Inde a remporté le match d’ouverture contre la Hongrie 4-0, l’homme d’État a écrit dans son rapport du lendemain : « Le plus décevant a été la révélation que Dhyan Chand, le plus grand avant-centre du monde, a passé ses meilleurs jours… » À quel point l’Inde était dominante à cette époque pourrait être compris par le fait que même après avoir battu les États-Unis 7-0 et le Japon 9-0, les médias ont expliqué que « si l’Allemagne gagne, ce sera une leçon pour l’Inde qu’elle mérite ». Les pires de ces observations ont été nourries par le manager de l’équipe Pankaj Gupta. Cependant, le ton et la teneur ont changé une fois que la France a été battue 10-0 et après que l’Allemagne a été écrasée 8-1 en finale, le « Morning Post » de Berlin a salué l’effort de l’Inde. La légende raconte que Dhyan Chand voulait une meilleure vitesse et mobilité et, par conséquent, portait des baskets à semelle en caoutchouc sacrifiant les bottes à crampons conventionnelles sur le terrain en herbe. Cela l’a aidé à dribbler à grande vitesse. Il en a marqué une douzaine et le rapport de match du ‘Morning Post’ contenait des lignes inoubliables. « On dit que ces joueurs ont glissé sur le gazon comme s’il s’agissait d’une patinoire et que les bâtons vacillants avaient fasciné les Japonais, normalement si agiles. » Dhyan Chand était au sommet du monde, son équipe a remporté l’or en marquant 38 buts, sa place Il était « Captain Marvel » et accepté dans tous les échelons de la société qui discriminait autrefois contre lui.

Avant le stade national de Delhi, la capitale autrichienne Vienne a fait ériger la statue de Dhyan Chand. Post Script: Dhyan Chand n’a jamais rencontré Adolf Hitler en personne et l’histoire d’Hitler lui offrant un poste dans l’armée allemande, selon les érudits et les chercheurs, est un mythe urbain.

