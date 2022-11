Conman surpris en possession de faux billets de 20 £ – pouvez-vous repérer l’erreur flagrante qui l’a trahi ?

Un CONMAN a été surpris en train de transporter une liasse de faux billets de 20 £ – et c’est une erreur flagrante qui l’a livré à la police.

William Hickson, 33 ans, avait 820 £ en espèces dans ses chaussettes lorsqu’il a été fouillé dans un poste de police de Newcastle.

Cette note est fausse – pouvez-vous repérer l’erreur flagrante ? Crédit : NNP

William Hickson a été retrouvé avec 820 £ de faux billets fourrés dans ses chaussettes Crédit : NNP

À première vue, les 41 billets semblent authentiques, mais un indice d’argot Geordie les révèle.

Alors qu’ils vantent le portrait de l’économiste Adam Smith et des ouvriers de l’usine d’épingles au verso, la liasse indique également “vingt livres” au lieu de vingt livres.

Les billets contrefaits portaient également tous le même numéro de série.

Le Newcastle Crown Court a appris aujourd’hui comment Hickson avait été arrêté l’année dernière pour une affaire sans rapport avec lui lorsque la police l’a fouillé et a trouvé l’argent.

Le MailOnline a rapporté que le procureur Andrew Finlay a déclaré que les officiers avaient immédiatement réalisé que l’argent était faux.

M. Finlay a déclaré: “Il y avait 820 £, 41 billets au total. Ils avaient tous le même numéro de série.

“Les billets ont été examinés par un expert de la Banque d’Angleterre, qui a confirmé qu’ils n’étaient pas réels.”

Hickson a admis avoir en sa possession de la fausse monnaie.

Rachel Hedworth, l’avocate de l’homme de Gateshead, a déclaré au tribunal qu’il avait subi “une adversité importante” dans sa vie.

Elle a ajouté: “Il a accepté qu’il était en simple possession d’eux et a accepté qu’il aurait continué à les utiliser s’il en avait eu l’occasion.”

Mlle Hedworth a déclaré que l’homme de 33 ans n’avait pas réalisé que les notes étaient fausses lorsqu’il les a reçues.

Mais, dit-elle: “Après un certain temps, il s’est rendu compte qu’ils l’étaient.”

M. Recorder Jason Pitter KC a déclaré à Hickson: “Vous avez été arrêté et vous aviez en votre possession 820 £ en espèces. Tout cet argent était contrefait.

“C’est une infraction très grave qui, pour des raisons évidentes, franchit le seuil de la garde à vue.

“L’existence de la fausse monnaie sape le système économique.”

Le tribunal a entendu que Hickson n’avait pas de longs antécédents de condamnation, mais avait des antécédents de problèmes de santé mentale.

Il a été condamné à 23 mois de prison, avec sursis pendant 18 mois, avec des exigences de réhabilitation et un couvre-feu d’un an entre 20 heures et 6 heures du matin.