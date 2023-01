Conman dupe une femme chinoise après avoir prétendu la réunir avec son ex grâce à la magie noire

La magie noire est un phénomène auquel certains croient et démystifié par d’autres. Néanmoins, il existe des praticiens de la magie noire dans le monde entier – chaque culture avec sa propre variante de charabia, qui croient qu’ils peuvent changer des vies grâce à la pratique. Sans entrer dans le débat de savoir si la magie noire existe vraiment ou non, laissez-nous vous parler d’un incident en Chine où une femme a été dupée par un pratiquant de magie noire autoproclamé, qui a promis de lui rendre son ex-amant.

La femme, nommée Mai, qui réside à Shanghai, s’est séparée de son petit ami mais voulait désespérément qu’il revienne avec elle. Incapable de séduire son ex, elle est tombée sur ce mystique autoproclamé, qui prétendait pouvoir effectuer des rituels qui la réuniraient avec son ex. La femme, dans son désespoir, l’a cru et a commencé à distribuer de l’argent, en échange de la promesse d’un rituel.

Elle avait 13 000 ¥, ce qui équivaut à environ 1,50 000 Rs, à l’homme. Cependant, après avoir reçu l’argent, l’homme n’a pas pu être contacté et il a disparu. Après que Mai se soit finalement rendu compte qu’elle avait été dupée, elle a porté plainte à la police et a expliqué comment elle était tombée entre les griffes de cet escroc.

Au cours des enquêtes, la police a découvert que la personne avait également dupé d’autres personnes, extorquant un total d’environ Rs 96,00,000. La femme a déclaré à la police qu’elle était tombée sur une vidéo sur un site Web, qui affirmait que des miracles pouvaient être accomplis en donnant certains talismans en échange d’argent. L’escroc est toujours en fuite et la police a lancé une chasse à l’homme pour lui.

