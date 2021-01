SALT LAKE CITY: Mike Conley a réussi sept points à 3 points et a marqué 33 points, un sommet de la saison, pour mener l’Utah Jazz à une victoire de 106-100 sur les Clippers de Los Angeles vendredi soir.

Conley a également distribué sept passes et Donovan Mitchell a ajouté 15 points pour le Jazz. Derrick Favors a récolté 14 points et 11 rebonds sur le banc alors que l’Utah remportait sa première victoire à domicile de la saison.

Paul George avait 25 points, huit rebonds et six interceptions pour mener Los Angeles. Kawhi Leonard a ajouté 20 points, 16 rebonds et neuf passes. Les Clippers n’ont tiré que 38,8% du terrain.

Los Angeles traînait par pas moins de 20 en seconde période avant de se rallier au quatrième quart. Les Clippers ont réduit l’avance des Utahs à 95-94 après que George ait drainé un 3 points avec 3:15 à gauche.

Rudy Gobert a répondu avec un lay-up, puis Conley a coulé son septième 3 avec 1:49 à jouer pour empêcher Los Angeles de dépasser le Jazz.

Les Clippers sont devenus léthargiques en attaque au fur et à mesure que le premier quart progressait. Los Angeles a tiré à seulement 25% du terrain au cours de cette séquence de 12 minutes et n’a marqué que deux paniers après avoir pris une avance de 13-11 sur un pointeur à 3 points de Nicolas Batum au milieu du quart.

Cela a ouvert la porte au Jazz pour prendre de l’avance à la fin du trimestre, et Utah n’a eu aucun mal à trouver son tir. Le Jazz a tiré à 52% du sol pendant la période d’ouverture.

L’Utah a marqué des paniers sur sept possessions consécutives et neuf sur 10 pour alimenter une course de 24-4 sur une période de 5 minutes couvrant les premier et deuxième trimestres. Conley a marqué cinq de ces paniers, y compris les trois derniers buts de l’Utah au premier quart et a totalisé 12 points au premier quart seulement.

Jordan Clarkson et Conley ont ponctué la course avec des 3 consécutifs, donnant au Jazz une avance de 37-19 une minute après le début du deuxième quart.

Les Clippers ont presque effacé le déficit avant la mi-temps. Los Angeles a marqué sur quatre possessions consécutives, réservées par des paniers de Leonard, pour réduire le déficit à 43-42.

L’Utah a résisté à la poussée et a marqué trois paniers consécutifs pour terminer la demie, couronnée par un dunk de Favors. Le Jazz a ensuite ouvert la deuxième mi-temps avec trois paniers sans réponse et a prolongé son avance à 67-47 sur un corner 3 de Conley au milieu du troisième quart.

TIP-INS

Clippers: George a tiré 6 des 21 sur le terrain. Leonard a totalisé 10 rebonds à ses trois premiers matchs de la saison. Los Angeles a terminé avec seulement huit chiffres d’affaires.

Jazz: Joe Ingles a établi des sommets de la saison en passes décisives (sept) et rebonds (huit) pour aller avec 11 points. La NBA a condamné Clarkson à une amende de 25 000 $ pour avoir poussé un arbitre au cours du deuxième quart de la défaite 106-95 de l’Utah contre Phoenix jeudi. Le Jazz a battu les Clippers 46-30 dans la peinture.

SUIVANT

Clippers: à Phoenix le dimanche.

Jazz: à San Antonio le dimanche.

