Congrès WOPHA 2024 : Silvia Lizama

Silvia Lizama

Née en 1957; La Havane, Cuba. Elle vit à Hollywood, en Floride.

En novembre 1960, juste avant mes trois ans, ma famille a quitté Cuba pour Miami, espérant y revenir une fois la situation politique stabilisée. Ce qui était censé être un déménagement temporaire est devenu une vie permanente aux États-Unis, un pays qui nous offrait liberté et opportunités.

Lorsque le conservateur Aldeide Delgado m’a invité à participer à l’exposition « Shared Documentary Narratives » au History Miami Museum, j’ai commencé à réfléchir à mon travail photographique des plus de 40 dernières années. Bien que je ne m’identifie pas strictement comme photographe documentaire, mon art a naturellement capturé l’évolution des paysages et des histoires du sud de la Floride. Des projets tels que la documentation de la rénovation de la Freedom Tower, de SW 8th Street et de divers sites historiques de Floride me sont venus à l’esprit, dont beaucoup n’existent plus. Cependant, je me concentrais sans cesse sur un projet plus personnel : une exploration des négatifs que ma mère a laissés derrière elle après son décès.

Ces négatifs, dont beaucoup que je n’avais jamais vus auparavant, étaient en mauvais état : endommagés, fusionnés, flous et striés de fuites de lumière provenant du soufflet de l’appareil photo Kodak Kodon No.0 de ma mère. Ce qui semblait au départ être des défauts révélait quelque chose de plus profond : ils résumaient l’expérience d’immigration de ma famille et d’innombrables autres réfugiés cubains à Miami au début des années 1960. Les images documentaient la vie quotidienne, notre famille, notre maison, nos célébrations ; me reconnectant à une enfance remplie de joie, malgré le traumatisme sous-jacent que mes parents et mes sœurs aînées ont dû ressentir.

Inspiré par ces négatifs fragiles, j’ai choisi de les numériser et de les colorier numériquement à la main, faisant revivre leurs souvenirs fanés avec mes propres souvenirs. Ce processus rend hommage aux photographes pictorialistes qui privilégiaient la profondeur émotionnelle à une documentation stricte. La coloration à la main est une constante de ma pratique artistique depuis des années, traditionnellement appliquée à l’aide d’huiles photo sur des tirages à la gélatine argentique. Pour cette série, j’ai traduit cette technique numériquement, permettant à la détérioration des négatifs d’améliorer les images, transformant les imperfections en éléments intégrantes du récit.

Pour présenter ces œuvres, je les ai imprimées à grande échelle sur du tissu transparent, suspendu au plafond, créant ainsi un environnement immersif qui invite les spectateurs à entrer avec moi dans ces moments et ces souvenirs.

