Congrès WOPHA 2024 : Peggy L. Nolan

Peggy L.Nolan

Née en 1944, Albany, New York. Elle vit à Hollywood, en Floride.

Je me suis marié, j’ai élevé sept enfants, j’ai vécu dans les projets, je suis resté à la maison, j’ai cuisiné et nettoyé j’ai rêvé de faire de l’art, j’ai commencé à photographier, j’ai volé des films à l’étalage, j’ai appris à imprimer, j’ai volé beaucoup de photos, j’ai volé plus de films, j’ai quitté les projets, je suis retourné à l’université, j’ai tourné plus de films, j’ai étudié dur, j’ai trouvé un emploi. tourné plus de photos j’ai divorcé j’ai été percé j’ai travaillé plus dur j’ai obtenu un diplôme universitaire j’ai volé plus de films j’ai obtenu des subventions j’ai pas vraiment assez d’attention j’ai tourné plus de films j’ai fait de plus en plus de photos j’ai obtenu un meilleur travail je suis retourné à l’université j’ai obtenu mon diplôme d’études supérieures les enfants ont quitté l’école la maison a tourné plus de films a obtenu plus de subventions a obtenu plus d’attention toujours pas assez calmé a arrêté de voler le film a ralenti certains ont commencé à penser plus de tournage de meilleures images se sont calmés ont ralenti toujours en pensant continuer à faire des images.

https://linktr.ee/peggylevisonnolan



