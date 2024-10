Congrès WOPHA 2024 : Elisa Benedetti

Élisa Benedetti

b. 1970, Caracas, Vénézuela ; réside à Miami.

Je suis né à Caracas, au Venezuela, et j’ai déménagé à Miami en 2018. C’est alors que j’ai décidé de devenir sérieusement photographe. Au départ, je me suis concentré sur la capture de paysages, en particulier les magnifiques levers et couchers de soleil autour de la Floride.

En 2019, j’ai suivi un atelier de photographie documentaire, et depuis, la photographie documentaire est devenue ma passion. Je me suis lancé dans un projet important documentant le processus de gentrification qui affecte certains des quartiers afro-américains les plus importants du sud de la Floride. J’ai commencé chez Coconut Grove, où j’ai travaillé pendant plus de deux ans. Par la suite, je me suis concentré sur la documentation d’Overtown, qui est devenue le sujet de mon projet de maîtrise à Photo España. Cette œuvre a été exposée en Espagne en septembre 2023 dans le cadre du Festival Photo España 2023.

Actuellement, je documente Liberty City, un quartier qui a eu un impact significatif sur Miami après le tristement célèbre cas de l’assassinat brutal d’Arthur McDuffie.

En plus de mon projet en cours, j’ai déjà présenté une exposition fascinante offrant un regard intime sur un bus emblématique de mon pays, qui circule dans les rues de la ville depuis 1960.

Ce travail photographique documentaire de quatre ans sur le bus et ses chauffeurs a abouti à mon premier livre documentaire.

Mon dévouement et ma passion pour la photographie documentaire m’ont conduit à un travail inspirant et percutant, mettant en valeur la transformation et les histoires de diverses communautés.

Ce voyage n’a pas été facile. En tant que femme blanche arpentant des quartiers à majorité afro-américaine, j’ai été confrontée à des défis et à des risques. Je reconnais les dangers mais refuse de laisser la peur me consumer. Au lieu de cela, j’aborde chaque communauté avec une perspective ouverte, gentille et compréhensive.

Mon engagement est évident dans la façon dont je m’immerge dans les rues, perdant la notion du temps et ignorant les risques pour capturer des moments authentiques et significatifs. Mon approche distinctive consistant à entrer dans les maisons des gens et à établir un véritable lien avec eux me distingue en tant que photographe, me permettant de mieux comprendre les communautés que je documente.

Ma capacité à aborder les étrangers avec empathie et respect est une caractéristique particulière que tout le monde ne possède pas. Cela me permet de raconter leurs histoires de manière intime et puissante.

