"Congrès Plus Plus": Auteur Ramachandra Guha sur le concours Big 2024

L’historien Ramachandra Guha a déclaré mardi que pour “faire revivre” une démocratie saine en Inde dans laquelle un parti ne renverse pas l’opposition, beaucoup dépend du fait que le Congrès devienne plus compétitif, ce qui ne se fera pas simplement par une marche mais en remportant des votes.

Guha s’exprimait lors du lancement de la troisième édition de son ouvrage phare, “L’Inde après Gandhi”, ici.

“Objectivement, seul le Congrès a une empreinte, dirons-nous, dans huit à 12 États. Donc, pour avoir une démocratie saine dans laquelle un parti n’écrase pas l’opposition, comme celle que l’Inde a connue de la fin des années 1970 à 2014, pour faire revivre cela, pour le restaurer, ce qui, je pense, serait très bon pour nous tous, cela dépendrait beaucoup du fait que le Congrès devienne plus compétitif », a-t-il affirmé.

Pour étayer son propos, Guha a expliqué que, parmi tous les autres partis, c’est le Congrès qui a combattu le BJP en tête-à-tête avec pas moins de 191 sièges lors des élections de 2019 à Lok Sabha.

Il a affirmé que la même chose se produirait aux élections générales de 2024 parce que des partis comme JD (U), AAP, DMK et TMC n’ont aucune chance contre le BJP dans des États tels que le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le Rajasthan, l’Uttarakhand, le Karnataka et l’Himachal Pradesh.

Le Congrès a remporté 16 des 191 sièges avec un taux de réussite de 8% seulement, a déclaré Guha, ajoutant que les alliés auraient un rôle important à jouer, mais ce ne sera alors que “Congrès plus plus”.

“Donc, cela pourrait être RJD plus JD (U) dans le Bihar, NCP et Shiv Sena dans le Maharashtra, DMK dans le Tamil Nadu, qui est le Congrès plus plus. Mais il faudrait que ce soit la renaissance du Congrès”, a-t-il expliqué.

Se référant au Bharat Jodo Yatra récemment conclu par le chef du Congrès Rahul Gandhi, l’historien de 64 ans a déclaré que la renaissance du parti ne se ferait pas “simplement par une marche”.

“Cela dépend beaucoup de la façon dont ils peuvent se revitaliser (eux-mêmes), non seulement par le biais d’une marche, mais en remportant des votes”, a-t-il déclaré.

Le Bharat Jodo Yatra, parti de Kanyakumari au Tamil Nadu le 7 septembre, s’est terminé à Srinagar le 30 janvier après avoir parcouru plus de 4 000 kilomètres en 136 jours.

Qualifiant Gandhi d ‘”homme décent”, Guha a déclaré qu’il y avait un point d’interrogation sur le fait qu’il était un “politicien capable” ou sur la question de savoir si l’Inde méritait un “dynaste de cinquième génération”, mais il pense que c’est “moralement répréhensible”.

“L’Inde après Gandhi”, un tome de 980 pages, publié pour la première fois en 2007. Il est présenté comme un récit magistral des douleurs, des luttes, des humiliations et des gloires de la plus grande démocratie du monde. PTI MG DIV DIV

