Congrès national du Parti communiste chinois : le moment de domination de Xi ne peut cacher sa faiblesse

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Considérez le 20e Congrès national du Parti communiste chinois, en cours à Pékin, comme la version marxiste-léniniste d’un conclave papal. Débarrassez-vous des robes des cardinaux et de la cérémonie du Vatican et vous avez toujours un monde enveloppé d’opacité et de mystère, façonné par les manœuvres d’apparatchiks sans expression et les impératifs d’un régime oint toujours soucieux de perdre son emprise sur les fidèles.

Les analystes qui regardent l’événement du PCC, généralement organisé tous les demi-décennies, recherchent ses propres signaux de fumée : Quels cadres sont chassés de postes importants ? Qui monte dans les rangs du tout-puissant Comité permanent du Politburo ? Quels technocrates de confiance se font remarquer ? Le spectacle public est hautement chorégraphié, les délibérations raides et sans joie. Mais ils offrent un rare aperçu d’une institution qui, malgré son influence et sa portée incontestées, doit encore trouver des moyens de résoudre les frictions internes et les factionnalismes.

Cette année, cependant, il y a une nouvelle ride. Le président chinois Xi Jinping devrait sortir des réunions avec un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général du parti et président de sa commission militaire centrale, deux postes qui sous-tendent la présidence. Bien que long dans les travaux, le mandat prolongé de Xi est au mépris de la convention établie alors que ses prédécesseurs s’en tenaient aux règles de deux mandats.

Xi a passé la dernière décennie à réprimer ses rivaux potentiels sous prétexte de purges massives contre la corruption, tout en restreignant davantage l’espace déjà réduit accordé à la société civile chinoise. Sa main de fer a écrasé les libertés politiques dans la ville côtière semi-autonome de Hong Kong et a placé un filet dystopique sur la région extrême-ouest du Xinjiang, où plus d’un million de personnes en grande partie issues de minorités ethniques musulmanes ont été envoyées dans des camps de détention et d’innombrables autres sont devenues la Guinée. porcs d’un état de surveillance invasif et axé sur la technologie.

Que le régime chinois ressemble et se sente plus comme une dictature d’un seul homme sous Xi n’est pas une coïncidence. Dans l’ensemble de l’appareil du Parti communiste, Xi a installé des lieutenants fidèles à des postes d’influence. Selon le Wall Street Journal, « tous sauf sept des 281 membres des comités permanents provinciaux du Parti communiste » sont nommés par Xi. “Ce n’est plus une question d’âge”, a déclaré Yang Zhang, sociologue à la School of International Service de l’Université américaine, à mon collègue Christian Shepherd, faisant référence aux âges de retraite officieux qui circonscrivaient la carrière des responsables ambitieux du parti. “Il s’agit de savoir si vous êtes du côté de Xi.”

Le discours d’ouverture de Xi Jinping au Congrès du Parti a duré un peu moins de 2 heures, beaucoup moins que les années précédentes.

Maintenant, la propagande se met au travail en louant Xi. Résumé de sa vision : “Xi siège au sommet du parti, le parti siège au sommet de la Chine et la Chine siège au sommet du monde.” pic.twitter.com/t738vTeTPb – Selina Wang (@selinawangtv) 16 octobre 2022

Xi présente la Chine comme un “nouveau choix” pour l’humanité alors qu’il se prépare pour le prochain mandat

Les réunions de cette semaine cimenteront le triomphe politique de Xi. Mais la profondeur de son contrôle et de son pouvoir ne peut pas faire grand-chose pour résoudre l’incertitude à laquelle sont confrontés les dirigeants communistes dans le pays et à l’étranger. L’économie chinoise est au milieu d’un ralentissement générationnel, impacté en partie par les restrictions draconiennes imposées par Xi à l’époque de la pandémie ainsi que par les politiques visant à freiner le secteur privé. Son image mondiale, quant à elle, a été ternie par le nationalisme affirmé de Xi et l’intimidation perçue de Pékin sur la scène mondiale.

Au centre des préoccupations concernant le prochain mandat de Xi se trouve la question de Taiwan, la démocratie insulaire que les communistes chinois considèrent comme faisant partie intégrante de leur territoire et une aberration historique qui sera inévitablement corrigée. Les analystes pensent que Xi, qui a précédemment attaché sa légitimité à l’unification avec Taiwan, est déterminé à réaliser cette vision. « Il ne considère pas cela comme un simple slogan. C’est un plan d’action qui doit être mis en œuvre », a déclaré à mes collègues Chang Wu-ueh, conseiller du gouvernement taïwanais. « Avant, les dirigeants parlaient de l’unification comme d’une chose à réaliser à long terme. Maintenant, c’est le numéro un sur l’ordre du jour.

Prononçant un discours d’ouverture dimanche depuis le Grand Palais du Peuple à Pékin, Xi a averti que la Chine se réservait “l’option de prendre toutes les mesures nécessaires” lorsqu’il s’agissait de nier l’indépendance de Taiwan et de faire avancer l’unification. Il a également parlé de faire de la Chine un “grand pays socialiste moderne” qui représente un “nouveau choix” dans la politique mondiale – un geste vers la rupture géopolitique entre la Chine et l’Occident qui a commencé à définir le temps de Xi au pouvoir.

La guerre en Ukraine n’a fait qu’exacerber les tensions autour de Taïwan. Xi a montré son soutien à l’invasion de son voisin par le président russe Vladimir Poutine, tout en augmentant la pression sur Taïwan avec une rhétorique de sabre et des empiètements militaires plus importants. Tout en projetant une plus grande confiance et puissance est logique pour un régime nationaliste qui a énormément investi dans son armée, le régime de Xi a conduit au durcissement des coalitions anti-chinoises qui ont pris forme dans la région, y compris l’alliance “Quad” entre l’Inde, l’Australie , le Japon et les États-Unis. Cela a également sapé les efforts chinois antérieurs pour construire des ponts avec les nations occidentales.

“Pour le monde, la chose positive est que Xi révèle le vrai visage du régime du PCC, qui est la combinaison de la répression politique, de la prédation économique et de l’ambition” aventuriste “de dominer le monde entier”, a déclaré Wu Guoguang, spécialiste de la Chine à Université de Stanford, a déclaré au Hindustan Times, un journal indien. “Si les deux mandats de Xi n’ont pas été suffisants pour ‘éduquer le monde’, voici son troisième.”

Le troisième mandat imminent de Xi en Chine fait peser une menace de guerre sur Taïwan

Pour Xi, les plus grands défis resteront à la maison. A un certain niveau, il préside à une indéniable success story. Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi en 2012, la taille de l’économie chinoise a plus que doublé. Son produit intérieur brut dépasse maintenant les États-Unis lorsqu’il est mesuré sur la base de la parité de pouvoir d’achat. Près de 100 millions de personnes supplémentaires ont été sorties de la pauvreté, selon les médias d’État chinois, ce qui a conduit Xi à déclarer l’année dernière la « victoire complète » de la Chine sur la pauvreté.

Pourtant, ce n’est pas l’histoire de Xi. “La croissance de la Chine au cours de la décennie au pouvoir de Xi est principalement attribuable à l’approche économique générale adoptée par ses prédécesseurs, qui se concentrait sur une expansion rapide par l’investissement, la fabrication et le commerce”, a déclaré Neil Thomas, analyste principal pour la Chine et l’Asie du Nord-Est chez Eurasia Group. , à CNN. “Mais ce modèle avait atteint un point de rendements considérablement décroissants et augmentait les inégalités économiques, la dette financière et les dommages environnementaux.”

La lune, Mars et le retour de l’homme fort : comment la Chine a changé depuis les Jeux olympiques de 2008

Les tentatives de Xi pour faire pivoter la Chine vers une économie plus autosuffisante et moins dépendante des acheteurs étrangers n’ont pas encore porté leurs fruits et ont laissé des perturbations sismiques dans leur sillage, y compris l’anéantissement de plus de 1 000 milliards de dollars de valeur marchande de certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises.

La politique « zéro covid » de la Chine a déjà été saluée par Xi comme une mesure de la supériorité de Pékin sur ses homologues occidentaux, qui ont été abattus par le coronavirus au début de la pandémie. Mais maintenant, les vastes confinements toujours en place sur des centaines de millions de personnes pendent comme un albatros autour du cou de Xi. Peu importe les preuves, l’inquiétude du public et les dommages réels causés aux secteurs critiques de l’économie chinoise, Xi a maintenu une ligne intransigeante, laissant ce qui était autrefois une réponse de santé publique se transformer en une sorte d’idéologie du pouvoir autocratique.

Les dirigeants chinois pourraient également craindre la propagation soudaine du virus si les restrictions étaient levées, étant donné l’efficacité douteuse des propres vaccins chinois et l’immunité limitée acquise par la population générale. Les conséquences paraissent cruelles. “Alors que les experts prévoyaient depuis longtemps que l’économie chinoise ralentirait à mesure qu’elle mûrissait, la réticence de Xi à se plier cette année a accéléré ce changement d’une manière qui, selon de nombreux économistes, pourrait laisser des cicatrices permanentes”, a écrit Jonathan Cheng du Wall Street Journal.

“L’approche de Xi a a ébranlé la confiance et les dépenses des consommateurs – la clé de l’objectif de la Chine de passer à une économie davantage axée sur la consommation – tout en aggravant des problèmes tels que la hausse du chômage des jeunes et la détérioration du marché immobilier », a écrit ma collègue Lily Kuo. “Le Fonds monétaire international a abaissé mardi ses prévisions de croissance pour la Chine en 2022 à 3,2% contre une projection de 8,1% l’année dernière.”

Xi peut sembler suprême dans son autorité cette semaine, mais le terrain pourrait lentement se déplacer sous ses pieds alors que les cadres du parti sont aux prises avec les malheurs croissants auxquels le pays est confronté.