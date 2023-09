Congrès de Poilievre : Analyser les politiques, les promesses

Le chef conservateur Pierre Poilievre a passé l’été à parler de l’abordabilité du logement, un thème central pour lequel les participants au congrès du parti à Québec n’ont pas tardé à le féliciter.

Mais la seule proposition visant à résoudre ce problème n’a pas été soumise au vote final en plénière.

La résolution visait à mettre à jour la politique actuelle du parti en matière de logement et de sans-abrisme pour dire que le parti encouragerait les banques à prendre en compte l’historique de paiement du loyer d’un acheteur potentiel lors d’une demande de prêt hypothécaire.

Ce n’est pas la seule idée politique alignée sur les messages défendus par Poilievre ces derniers mois – réforme de la libération sous caution, reconnaissance des titres de compétences internationaux et suppression du financement de Radio-Canada – qui a été présentée au congrès par les membres du parti.

Mais à la fin du week-end, les délégués ont finalement signalé que ces questions n’étaient pas la priorité, décidant lors de séances à huis clos de ne pas porter ces résolutions sur la scène principale.

Les politiques qui ont fait l’objet d’un vote final et ont été adoptées à la majorité comprenaient l’affirmation du droit de refuser les vaccins ou la formation professionnelle pour des raisons idéologiques, des allègements fiscaux sur les produits essentiels à la maternité et un repositionnement des principes environnementaux du parti.

LES POLITIQUES TRANS EST-ELLES CONTRE LES VALEURS CONSERVATEURS ?

Mais les deux propositions qui ont suscité le plus de discussions politiques avant et pendant le congrès pourraient s’avérer être le premier véritable test de la cohésion du parti sous la direction de Poilievre.

L’une des résolutions verrait un gouvernement conservateur restreindre les soins médicaux d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres. Un autre s’oppose à l’inclusion des femmes trans dans les espaces réservés aux femmes, comme dans les équipes sportives et dans les toilettes.

Ils ont tous deux été adoptés avec acclamations et applaudissements et font désormais partie du manuel politique du parti. Et même si le mot d’unité sur les lèvres des fidèles du parti ce week-end était celui de l’unité, les brefs extraits du débat qui ont eu lieu samedi après-midi sur ces deux résolutions ont indiqué qu’il s’agissait de questions sur lesquelles les conservateurs étaient divisés.

La deuxième proposition spécifique au genre, présentée comme protégeant les « espaces réservés aux femmes », a également été adoptée après des échanges tendus avec les opposants, soulignant que si l’objectif était de faire sortir les libéraux du pouvoir, ce type de politique irait à l’encontre de cet effort. Il a passé 87% – 13% sous les acclamations et les applaudissements. pic.twitter.com/m8y7FE9Tdi – Rachel Aiello (@rachaiello) 9 septembre 2023

« Ce n’est pas anti-rien, c’est pro-femmes, s’il vous plaît, votez oui », a déclaré la déléguée albertaine Linda Blade, soutenant la campagne visant à empêcher les femmes trans d’accéder à certains espaces.

« Cette proposition est dangereuse », a rétorqué un collègue délégué de l’Alberta contre la résolution.

Une autre de Montréal a imploré ses collègues conservateurs de voter « non » parce que « les libéraux n’aimeraient rien de plus que de jeter cette question sur la table… Faisons entrer Poilievre, ne nous laissons pas divisés, rejoignons-nous et faisons-nous élire, s’il vous plaît.

Au cours de l’échange sur les soins d’affirmation de genre, ceux qui sont en faveur de cette mesure ont expliqué à quel point la dysphorie est un « trouble mental », tandis que ceux qui sont contre ont imploré leurs collègues conservateurs de comprendre que patauger dans cet espace « va à l’encontre des valeurs de notre parti qui consiste à embrasser la liberté et l’autonomie corporelle. »

La première candidate ouvertement transgenre du Parti conservateur et ancienne conseillère politique d’Erin O’Toole, Hannah Hodson, qui a quitté le parti après que Poilievre ait pris la barre, a réagi à la nouvelle avec déception.

Elle a déclaré à CTV News qu’elle avait honte de voir que le parti avait décidé de se concentrer sur l’attaque de certaines des personnes les plus vulnérables au Canada, « alors qu’il y a tant de choses importantes à régler en tant que pays ». Sa préoccupation est maintenant de savoir comment cela va se dérouler, les libéraux et le NPD étant susceptibles de se jeter sur ces politiques au fur et à mesure. une question de « guerre culturelle ».

Des élections consécutives ont vu les problèmes sociaux-conservateurs tourmenter les prédécesseurs de Poilievre et le politicien fédéral de longue date a maintenant un délicat exercice d’équilibre devant lui.

Il devra concilier le désir apparent de son parti de promouvoir des sujets de société controversés, tout en s’adressant au plus grand nombre de Canadiens possible.

À la veille des votes, Vassy Kapelos, correspondant politique en chef de CTV News, a demandé à sa chef adjointe Melissa Lantsman comment elle concilie le débat qui s’est déroulé ce week-end avec un éditorial précédent dans lequel elle écrivait que pour que le mouvement conservateur Pour croître, le soutien aux personnes LGBTQ2S+ « ne peut pas faire l’objet d’un débat ».

« Ce que je dirai, c’est que le Parti conservateur croit en la dignité de chaque Canadien, peu importe d’où il vient », a déclaré Lantsman, ajoutant qu’il n’y a « rien » de ce que Poilievre a dit qui lui fasse remettre cela en question.

Alors que le débat sur l’identité de genre et les pronoms dans les écoles se propage dans toutes les provinces, un récent sondage suggère qu’il pourrait y avoir une certaine attirance parmi les Canadiens autour du désir que les parents soient informés.

Poilievre n’est pas tenu d’inclure ces politiques dans sa prochaine plateforme électorale, mais jusqu’à ce qu’il prenne position sur ces nouveaux éléments du livre politique de son parti, les journalistes continueront probablement à demander à Poilievre de commenter.

Si son absence aux événements de la Pride cet été et le refus de son bureau de commenter les raisons sont une indication de la manière dont cela va se dérouler, sa position sur ces sujets pourrait rester opaque pendant un certain temps.

« FAIRE LE CAS… UN CHANGEMENT EST NÉCESSAIRE »

Comme l’a clairement montré son discours d’une heure lors d’un rassemblement du vendredi soir, Poilievre réfléchit déjà à la manière de façonner son message de manière à ce qu’il touche à la fois les vraies notes bleues et touche une corde sensible chez les Canadiens ordinaires.

Tout en mettant en garde contre un « avenir dystopique » sous le leadership continu du premier ministre Justin Trudeau, Poilievre a dressé un tableau idyllique de ce à quoi ressemblerait le pays s’il était aux commandes.

« Alors que la lumière du jour s’efface pour laisser place à la nuit, on entend des enfants implorer 10 minutes supplémentaires de hockey de rue avant de se coucher. Et puis, le silence. Et un jeune couple est assis sur leur porche, baignant dans la chaleur de l’été, un drapeau canadien suspendu doucement mais fièrement à devant leur maison… ils se regardent dans les yeux d’une manière qui ne peut que dire que le travail acharné a payé… parce que finalement, nous sommes à la maison », a-t-il déclaré en clôturant son discours.

Certains arguments du chef conservateur résistent à une vérification des faits, comme le fait qu’il faut 25 ans pour économiser pour la mise de fonds d’une maison à Toronto, selon une étude sur l’abordabilité.

Cependant, Poilievre a également tendance à ignorer la complexité pour renforcer sa rhétorique politique percutante.

Dans son discours, il a accusé la taxe sur le carbone de forcer « 1,5 million de personnes à recourir aux banques alimentaires », alors que le gouverneur de la Banque du Canada a déclaré que le prix de la pollution ne représente que 0,15 point de pourcentage du taux d’inflation.

Poilievre a également promis de cesser de financer la « Banque asiatique d’infrastructures contrôlée par Pékin », bien qu’Ottawa ait déjà suspendu ses relations.

Commentant le discours de vendredi soir, des stratèges conservateurs ont déclaré à CTV News qu’ils pensaient que leur chef actuel faisait un excellent travail en marchant sur la corde raide.

«Il… faisait vraiment valoir aux Canadiens qu’un changement était nécessaire», a déclaré le commentateur conservateur et ancien espoir à la direction du parti Rudy Husny lors de la couverture spéciale en direct de CTV News.

Mais un an après le début de son mandat et potentiellement encore deux ans avant sa première élection fédérale à la barre, le temps nous dira si Poilievre peut maintenir le rythme.

Parce que, comme l’a dit Adrienne Batra, rédactrice en chef du Toronto Sun, lors d’une conversation samedi matin sur CTV News Channel, « tout peut changer cet élan, il pourrait s’agir d’un problème… qui change toute la direction, ou le récit de la prochaine élection. , en un rien de temps. »