Congrès contre BJP sur le retrait du drapeau Hanuman au Karnataka, davantage de manifestations aujourd’hui

New Delhi:

Dans le village de Keragodu, dans la région de Mandya, dans le Karnataka, une controverse autour d’un drapeau Hanuman a donné lieu à des affrontements politiques, à des manifestations et à l’intervention de la police. L’incident a eu lieu la semaine dernière lorsqu’un groupe d’hommes a érigé un mât de drapeau de 108 pieds et a hissé un drapeau Hanuman.

Le panchayat du village avait autorisé l’installation du mât, mais des plaintes ont été déposées contre celui-ci, ce qui a incité les autorités à demander le retrait du drapeau Hanuman. Les villageois ont toutefois maintenu leur décision, accusant quelques individus de tenter de politiser la question. Un important contingent de police a été déployé et des membres du BJP, du JD(S) et de Bajrang Dal se sont joints aux villageois pour protester contre le renvoi.

Les protestations se sont intensifiées samedi lorsque les villageois ont fermé leurs magasins en signe de défi. Hier, les responsables du Gram Panchayat se sont rendus dans le village pour retirer le drapeau, ce qui a conduit à un rassemblement de villageois scandant les slogans « Retournez » en signe de protestation contre les responsables.

La controverse a pris une tournure politique lorsque les banderoles du député local du Congrès Ravi Kumar ont été vandalisées lors des manifestations. En réponse, la présence policière a été renforcée dans la région, anticipant de nouveaux troubles.

Les dirigeants du BJP et les militants hindous ont fermement condamné le retrait du drapeau. Le BJP a annoncé son intention d’organiser des manifestations dans tous les districts du Karnataka, avec une manifestation spécifique prévue aujourd’hui au Mysuru Bank Circle à Bangalore.

Pour apaiser les troubles, la police a eu recours à la charge lathi et a remplacé le drapeau Hanuman par le drapeau national sur le mât. Des sources officielles ont révélé que l’installation du mât de drapeau a été financée par les habitants de Keragodu et de 12 villages voisins, avec la participation active des travailleurs du BJP et du JD(S).

Les partis d’opposition ont critiqué le gouvernement dirigé par le Congrès pour l’intervention de la police, le chef du BJP, R. Ashoka, condamnant la « position anti-hindoue » du gouvernement. Il a fait valoir que le drapeau Hanuman avait été hissé avec l’approbation du Gram Panchayat, remettant en question le retrait soudain par le gouvernement du Congrès.

Le ministre en chef Siddaramaiah a répondu à la situation, exprimant son inquiétude quant au fait qu’un « bhagwa dwaja » (drapeau safran) ait été hissé à la place du drapeau national.

“Ce n’est pas bien. J’ai demandé (aux autorités concernées) de hisser le drapeau national.”

Le ministre en charge du district, N Cheluvarayaswamy, a précisé que l’emplacement du mât du drapeau relevait de la juridiction du panchayat et que l’autorisation avait été initialement obtenue pour hisser le drapeau national le jour de la République.

“Il y a peut-être des raisons politiques derrière tout cela (l’installation du drapeau Hanuman remplaçant le drapeau national). Je ne sais pas qui est derrière cela… Ce pays fonctionne sous la démocratie et la Constitution. Demain, ils diront peut-être qu’ils veulent hisser le drapeau. (drapeau safran) devant le bureau du DC. Cela peut-il être autorisé ? Si cela est autorisé à un endroit, cela s’étendra à d’autres endroits. C’est la seule réserve”, a-t-il déclaré.

“Nous ne sommes pas ici pour blesser nos jeunes. J’ai parlé aux responsables, à la police et aux jeunes. Nous sommes prêts à installer le drapeau Hanuman sur un lieu privé ou près d’un temple. Nous les soutiendrons. Nous aussi, nous sommes Rama Bhaktas”, a-t-il déclaré. ajoutée.