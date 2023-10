(Washington DC, 30 octobre 2023) – Les États-Unis devraient s’opposer à toute action israélienne qui pourrait entraîner le déplacement forcé de Palestiniens de Gaza, a déclaré Démocratie pour le monde arabe maintenant (DAWN).

Le groupe a exhorté le Congrès à rejeter un projet de loi de financement supplémentaire proposant de financer l’aide humanitaire aux Palestiniens déplacés de Gaza vers les pays voisins. Les actions, déclarations et directives politiques israéliennes, y compris fuite d’un document politique rédigé par le ministère israélien des renseignements qui recommande le transfert forcé permanent des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï, indique qu’Israël envisage activement de déplacer de force les Palestiniens de Gaza vers des pays tiers.

« L’administration Biden ne se contente pas de donner son feu vert au nettoyage ethnique : elle le finance », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN. « Inciter les Américains à faciliter les plans israéliens de longue date visant à dépeupler Gaza sous couvert d’« aide humanitaire » est un canular cruel et grotesque. »

Le 20 octobre 2023, la Maison Blanche a envoyé une demande au Congrès pour un financement supplémentaire pour l’exercice en cours, qui comprend, entre autres, la logistique, les infrastructures et d’autres soutiens matériels pour permettre le logement des Palestiniens déplacés de Gaza vers les pays voisins. Cette section de la demande indique :

Ces ressources serviraient à soutenir les civils déplacés et touchés par le conflit, notamment les réfugiés palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, et à [sic] répondre aux besoins potentiels des Gazaouis fuyant vers les pays voisins. Cela comprendrait des articles alimentaires et non alimentaires, des soins de santé, une aide aux abris d’urgence, une assistance en matière d’eau et d’assainissement et une protection d’urgence. Cela inclurait également les coûts potentiels des infrastructures humanitaires critiques nécessaires pour que la population réfugiée puisse accéder à un soutien de base qui lui permet de survivre. Cette crise pourrait bien entraîner des déplacements à travers [the] aux frontières et aux besoins humanitaires régionaux plus élevés, et le financement peut être utilisé pour répondre aux besoins changeants des programmes en dehors de Gaza.

“La meilleure façon de protéger les civils palestiniens de la colère de la guerre est d’annoncer et de faire respecter un cessez-le-feu”, a déclaré Raed Jarrar, directeur du plaidoyer de DAWN. “Plutôt que de pousser les Palestiniens vers l’Egypte, Israël devrait permettre aux civils palestiniens de franchir la barrière de l’apartheid pour entrer en Israël. Peut-être que les Palestiniens pourraient installer des villes de tentes dans les mêmes villes et villages d’où ils ont été déplacés lors de la première Nakba, il y a 75 ans.”

Le Congrès devrait voter non sur tout projet de loi reflétant ce langage ou sur toute autorisation de financement d’activités, d’infrastructures ou d’aide en dehors d’Israël et de la Palestine, car ils facilitent, financent et récompensent effectivement le transfert forcé de Palestiniens. Soutenir les efforts israéliens visant à transférer de force les Palestiniens vers l’Égypte rendrait les responsables américains responsables de complicité de crimes de guerre. L’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale considère la « déportation ou le transfert forcé de population » comme un crime de guerre. L’article 25 du même statut définit la responsabilité pénale individuelle et dispose qu’une personne est pénalement responsable et passible de sanctions pour un crime relevant de la compétence de la Cour si cette personne « aide, encourage ou assiste de toute autre manière à sa commission ou à sa tentative de commission, y compris en fournissant les moyens nécessaires à sa commission.

« Tant en paroles qu’en actes, les responsables israéliens poursuivent une stratégie plus large visant à expulser définitivement les Palestiniens de leurs terres natales, et comptent sur les États-Unis pour payer pour cela », a déclaré Whitson. “Le Congrès devrait voter contre tout programme d’aide susceptible de soutenir ces actes, qui constituent des violations des droits de l’homme et de graves infractions aux lois de la guerre.”

palestinien organisations de la société civile, analystes éminents, Les politiciens, et bien d’autres tirent la sonnette d’alarme sur les projets israéliens de déplacer de force les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est, et même les Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne. Selon l’UNRWA, environ 1,4 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont désormais déplacés à l’intérieur du pays, et plus de 613 000 personnes ont trouvé refuge dans des installations qui peuvent accueillir jusqu’à 12 fois leur capacité nominale.

Il existe de nombreuses preuves qu’Israël s’efforce de rendre Gaza inhabitable et de forcer les Palestiniens à fuir vers l’Égypte. Depuis le 10 octobre 2023, jeIsraël a imposé un “siège complet” sur Gaza, coupant la distribution de carburant, de nourriture, d’eau, de médicaments et d’électricité en violation des lois de la guerre. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Israël a détruit ou endommagé au moins 42 pour cent de tous les logements de la bande de Gaza. israélien dépliants et des messages téléphoniques automatisés ont averti les habitants de Gaza qu’ils seraient identifiés comme complices « d’une organisation terroriste » s’ils ne déménageaient pas, une décision qui contrevient au droit international sur les déplacements coercitifs. Les frappes aériennes israéliennes ont non seulement ciblé le nord de Gaza, mais ont continué à bombarder les régions du sud, ne laissant aucun refuge aux civils.

Le gouvernement israélien semble mettre en œuvre un plan visant à déplacer définitivement les Palestiniens de Gaza vers l’Égypte. Le 28 octobre 2023, un Israélien local journal a divulgué un mémo politique du ministère israélien des renseignements qui recommande de transférer de force et définitivement la population de Gaza vers le Sinaï et de mobiliser la communauté internationale pour ce transfert. Le document suggère également de promouvoir une campagne dédiée aux habitants de Gaza qui « les motivera à accepter le plan ». Par ailleurs, l’Institut Misgav a récemment a publié un plan pour « la relocalisation et l’installation définitive de l’ensemble de la population de Gaza ». L’Institut Misgav est dirigé par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu, Meir Ben Shabbat, qui reste influent dans les cercles de sécurité israéliens.. Autre Des groupes de réflexion israéliens influents ont également soutenu la proposition, amplifiant encore la rhétorique entourant le déplacement massif potentiel des Palestiniens de Gaza.

Les remarques récentes de responsables israéliens notables soulignent les plans israéliens visant à rendre Gaza inhabitable, obligeant les Palestiniens à fuir vers l’Égypte. Yoav Galant, le ministre de la Défense, déclaré que Gaza ne reviendra jamais à ce qu’elle était. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est adressé directement à la population palestinienne de Gaza : leur disant pour “partir maintenant”. Ancien chef du Conseil national de sécurité israélien Giora Eiland a soutenu qu’« Israël doit créer une crise humanitaire à Gaza, obligeant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, à chercher refuge en Égypte ou dans le Golfe ». Membre du cabinet de guerre israélien et ministre Gideon Sa’ar a déclaré : « Nous devons faire comprendre clairement à tout le monde autour de nous la fin de notre campagne. Quiconque déclenche une guerre contre Israël doit perdre du territoire.

« Plutôt que d’exiger un cessez-le-feu pour protéger les civils palestiniens survivants de nouvelles atrocités, l’administration Biden nous manipule cyniquement en acceptant une « aide » aux Palestiniens expulsés comme prix de consolation », a déclaré Whitson.

Tout déplacement forcé d’une partie ou de la totalité des Palestiniens de Gaza vers l’Égypte constituerait une grave violation du droit humanitaire international. Article 49 de la Quatrième Convention de Genève interdit le transfert forcé ou l’expulsion individuelle ou massive de personnes protégées vers tout autre pays, quel qu’en soit le motif. Cela constituerait également une violation grave du Article 17(2) du Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève, qui interdisent d’ordonner ou de forcer le déplacement d’une population civile. La déportation et le transfert forcé de population sont des crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui mène une enquête active sur la situation en Palestine, y compris la guerre actuelle.

La communauté internationale réclame à juste titre la création de couloirs humanitaires pour garantir que les fournitures vitales – principalement de la nourriture, de l’eau et du carburant pour les générateurs électriques – puissent entrer à Gaza. De même, les zones de sécurité constituent un outil important pour la protection des civils dans les conflits armés. Les organisations palestiniennes de défense des droits humains ont également plaidé pour une protection internationale contre le nettoyage ethnique après que le ministre de la Défense Galant ait coupé la nourriture et l’eau à des millions de Palestiniens à Gaza.