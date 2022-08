Congés de maladie payés associés à une mortalité moindre : étude américaine

Au début de la pandémie de COVID-19, les congés de maladie payés sont devenus un sujet de conversation brûlant alors que les gens commençaient à se demander sérieusement s’ils pouvaient sauver des vies.

La réponse, selon une nouvelle étude américaine, est oui – mais des congés de maladie payés plus élevés ont été associés à des taux de mortalité plus faibles bien avant le début de la pandémie, ont découvert des chercheurs.

L’étude, publiée lundi dans l’American Journal of Preventive Medicine, a analysé deux décennies de données sur les décès aux États-Unis et les a comparées aux statistiques sur les heures de congés de maladie payés à travers le pays.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que même une heure supplémentaire de congé de maladie payé était associée à une diminution mesurable de la mortalité par suicide, homicide et intoxication alcoolique, selon la modélisation de l’étude.

L’étude a également examiné quels États empêchaient les gouvernements locaux d’augmenter leurs congés de maladie payés et a constaté que ces lois de préemption pouvaient avoir un effet mortel.

“Les lois de préemption des États qui protègent les profits sur les personnes peuvent raccourcir la vie des Américains en âge de travailler”, a déclaré Jennifer Karas Montez, professeur de sociologie à l’Université de Syracuse et co-chercheuse dans l’étude, dans un communiqué de presse.

« Nous avons été surpris par l’ampleur de l’« effet de préemption » pour les mandats de congés de maladie payés. Nous prévoyons que la mortalité pourrait potentiellement baisser de plus de 5% dans les grands comtés métropolitains centraux actuellement limités par les lois de préemption s’ils étaient en mesure d’imposer une exigence de congé de maladie payé annuel de 40 heures.

L’étude a calculé qu’il y avait quatre comtés spécifiques – le comté d’Orange en Floride et trois comtés au Texas – où les taux de mortalité auraient été inférieurs de 7,5% chez les adultes en âge de travailler en 2019 si leurs tentatives d’augmenter leurs congés payés obligatoires n’avaient pas été ‘ t été bloqué par les lois de l’État.

Les chercheurs ont obtenu des données sur la mortalité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour 1999-2019, en se concentrant sur les adultes âgés de 25 à 64 ans et en les organisant par comté.

Ils ont examiné à la fois les niveaux de salaire minimum et les congés de maladie payés obligatoires, mais n’ont trouvé aucun lien statistiquement significatif entre les niveaux de salaire minimum et les taux de mortalité.

C’était une autre histoire, cependant, en ce qui concerne les congés de maladie payés.

La modélisation de l’étude a révélé qu’une augmentation d’une heure des congés de maladie payés était associée à une réduction de 0,2 % des niveaux d’homicides chez les femmes et les hommes.

Il a également été associé à une réduction de 0,4 % des décès liés à l’alcool chez les femmes et à une réduction de 0,1 % des taux de suicide chez les hommes.

Bien que les pourcentages soient faibles, cela équivaudrait à 200 décès par homicide de moins pour 100 000 personnes pour les hommes et les femmes, 400 décès de moins liés à l’alcool chez les femmes et 100 suicides de moins chez les hommes, selon l’étude.

Et lorsque l’on compare les régions sans congés de maladie payés à celles avec 40 heures obligatoires, la différence était encore plus nette.

“Selon les modèles, passer de 0 à 40 heures de congé de maladie payé réduirait la mortalité par homicide de plus de 13% chez les femmes et de près de 8% chez les hommes”, indique l’étude.

Pendant la pandémie, la question des congés de maladie payés est devenue plus urgente que jamais, les défenseurs de nombreux pays faisant pression pour que de larges congés de maladie payés soient mis en œuvre pour permettre aux résidents de rester chez eux et d’arrêter la propagation du COVID-19 sans subir de conséquences économiques.

Au Canada, certaines provinces ont depuis mis en place des politiques sur les congés de maladie, mais nombre d’entre elles sont encore temporaires ou liées spécifiquement à la maladie liée à la COVID-19. Un amendement cet été au Code canadien du travail accordera 10 jours de congé de maladie payé aux travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale, mais les défenseurs affirment qu’il faut en faire plus pour mettre en œuvre un congé de maladie payé véritablement national.

Les résultats de cette nouvelle étude suggèrent que vous n’avez pas besoin d’une pandémie mondiale pour que les congés de maladie payés aient un impact sur le nombre de personnes qui vivent ou meurent au cours d’une année.

“Notre étude s’ajoute à une littérature croissante soulignant l’importance des politiques économiques et du travail des États sur la mortalité des adultes en âge de travailler”, a déclaré Douglas A. Wolf, professeur à l’Université de Syracuse et chercheur principal de l’étude, dans le communiqué.

Après avoir examiné le lien entre les congés de maladie payés et les taux de mortalité, les chercheurs ont utilisé la modélisation pour voir si les taux de mortalité changeraient si les lois de préemption restreignant les congés de maladie payés étaient abrogées.

Les lois de préemption affectent les pouvoirs législatifs des gouvernements locaux. Ils sont généralement utilisés pour harmoniser l’élaboration des politiques locales, étatiques et fédérales et établir une base de référence, par exemple lorsque les gouvernements fédéraux fixent un salaire minimum national.

Mais cela peut également signifier la mise en place d’un «plafond» législatif qui empêche les gouvernements locaux d’établir des réglementations plus progressistes, comme empêcher les comtés d’exiger plus d’heures de congés de maladie payés.

L’étude a examiné non seulement les quatre comtés dont les lois sur les congés de maladie payés étaient bloqués, mais également 21 comtés qui n’ont actuellement aucun mandat de congé de maladie payé, mais qui tomberaient sous le coup des lois de préemption des États s’ils tentaient d’en introduire une.

Si ces comtés étaient libres d’adopter des mandats de congés de maladie payés, leurs taux de mortalité pourraient voir des réductions allant de 3% à plus de 10%, ont prédit les chercheurs.

“Les conséquences des lois de préemption entravent l’innovation des gouvernements locaux, limitent les possibilités de gagner un salaire décent et de s’absenter du travail pour des soins médicaux sans répercussions financières, augmentent le risque de décès chez les nourrissons et les adultes en âge de travailler et contribuent aux disparités géographiques dans mortalité », a déclaré Wolf.