studio aquaArts | E + | Getty Images

Ce serait l'une des plus importantes extensions du filet de sécurité sociale américain depuis des décennies – une nouvelle politique fédérale de congés payés pour tous les travailleurs. C'est ce que le président Joe Biden devrait proposer mercredi soir lorsqu'il déploiera son plan de dépenses et de crédits d'impôt de 1,8 billion de dollars pour refaire l'économie du pays après une année dévastatrice. Le programme national de congés familiaux et médicaux payés coûterait environ 225 milliards de dollars sur une décennie, et la Maison Blanche affirme qu'il serait principalement financé en augmentant les impôts des riches. D'ici 10 ans, le plan de Biden garantirait aux travailleurs 12 semaines de congé payé, qu'ils pourraient utiliser « pour créer des liens avec un nouvel enfant, prendre soin d'un être cher gravement malade, faire face au déploiement militaire d'un proche, trouver la sécurité contre les agressions sexuelles, traquer. , ou la violence domestique, guérir de leur propre maladie grave ou prendre le temps de faire face à la mort d'un être cher », selon un aperçu publié par la Maison Blanche.

Voici à quoi pourrait ressembler un voyage post-pandémique Les travailleurs pouvaient toucher jusqu’à 4 000 $ par mois pendant leur congé, avec au moins les deux tiers de leur salaire hebdomadaire moyen remplacés. Les travailleurs les moins bien rémunérés toucheraient 80% de leurs gains antérieurs. Le plan de Biden accorderait également aux travailleurs trois jours de congé de deuil par an, à partir de la première année. Le deuil a été un thème majeur de la présidence de Biden, avec lui parlant souvent de la perte de son fils Beau à cause d’un cancer du cerveau à 46 ans. Le président appelle également le Congrès à adopter un projet de loi qui obligerait les employeurs à donner aux travailleurs sept jours de maladie payés par an. Actuellement, les entreprises de 50 employés ou plus sont tenues de prévoir jusqu’à 12 semaines de congé non rémunéré, grâce à La loi de 1993 sur le congé familial et médical. Mais les États-Unis sont l’un des seuls des pays qui ne garantissent pas aux travailleurs des congés payés lorsqu’ils ont un nouvel enfant ou sont aux prises avec une maladie. Au Japon et en Norvège, les nouveaux parents plus d’un an de congés payés.

Pourquoi les États-Unis sont-ils différents des autres pays? « Nous avons toujours eu des impôts bas et un filet de sécurité maigre », a déclaré Isabel Sawhill, chercheur principal à la Brookings Institution. Pour la même raison – l’opposition des entreprises – les États-Unis n’ont pas de soins de santé universels, a déclaré Ruth Milkman, professeur sociologue et spécialiste du travail au Graduate Center de la City University of New York. « Ils sont allergiques à toute intervention du gouvernement sur le marché du travail », a déclaré Milkman. La grande majorité des électeurs américains – environ 80% – soutiennent un programme national de congés payés. Mais alors que les Américains veulent avoir accès à des congés familiaux et médicaux payés, Rachel Greszler, a déclaré un chercheur à la Heritage Foundation, « un programme gouvernemental n’est pas la solution ». « La plupart préfèrent de loin recevoir des politiques flexibles et accommodantes par le biais de leurs employeurs plutôt que de devoir faire face aux bureaucrates du gouvernement et aux contraintes d’un programme gouvernemental unique », a déclaré Greszler.

En l’absence d’une politique fédérale sur les congés payés, certains états, y compris la Californie, le New Jersey et le Rhode Island, ont institué leurs propres programmes pour indemniser les travailleurs qui s’absentent. Mais avec la plupart des travailleurs à la merci de la politique de leur employeur, moins de 1 sur 5 avoir accès à un congé familial ou parental rémunéré. Pendant ce temps, moins de la moitié se voient offrir un congé maladie payé. Et l’accès est encore plus rare chez les personnes de couleur et les travailleurs à faible revenu. « Trop de gens ont été contraints de faire un choix impossible entre le revenu dont ils ont besoin et les familles qu’ils aiment parce qu’ils n’ont pas de congé payé », a déclaré Ruth Martin, vice-président senior du groupe de défense sans but lucratif MomsRising. «C’est devenu un problème encore plus dévastateur pendant la pandémie, qui a rendu des millions de personnes malades, poussé les hospitalisations à des niveaux sans précédent et forcé encore plus de personnes à prendre congé pour s’occuper de leurs proches atteints de Covid-19». Par une estimation, l’adulte typique en âge de travailler perd plus de 9 500 $ après avoir pris 12 semaines de congé sans salaire.

Un programme national de congés payés serait probablement financé par les charges sociales, de la même manière que le système de chômage est financé, a déclaré Sawhill, le chercheur principal de la Brookings Institution. En élaborant sa politique, le gouvernement fédéral devrait tirer les leçons des États qui offrent des congés payés, a déclaré Linda Houser, professeur agrégé à l’Université Widener. « L’un des nombreux éléments intrigants des lois sur les congés payés par l’État est la façon dont ils sont payés », a déclaré Houser. «La plupart d’entre eux sont financés principalement par les primes des employés. « Dans certains cas, les employés et les employeurs contribuent », a-t-elle ajouté. « Comme pour d’autres programmes d’assurance sociale aux États-Unis et ailleurs, l’idée est que tout le monde paie. » Une autre caractéristique des programmes d’État que le gouvernement fédéral devrait étudier est la façon dont ils ont trouvé un moyen d’inclure les rangs croissants de pigistes, de travailleurs à la demande et de travailleurs indépendants, a déclaré Milkman.