Par Gabriela Baczynska

BRUXELLES, 3 décembre (Reuters) – Exactement quatre semaines avant que la Grande-Bretagne ne quitte le marché unique de l’UE après le Brexit, on ne sait toujours pas combien d’accès elle conservera aux données du bloc à partir des outils de sécurité utilisés dans tout, de la lutte contre la criminalité aux informations commerciales.

La transition de la Grande-Bretagne hors de l’Union européenne se termine le 31 décembre, après quoi elle ne fera plus partie des accords de coopération du commerce à l’énergie pour les transports qu’elle a développés en 47 ans d’adhésion.

Les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni ont manqué plusieurs échéances pour un nouveau pacte de partenariat qui prolongerait ces liens à partir du 1er janvier, luttant pour combler les lacunes des règles de libre-échange.

Alors que les pourparlers se déroulent au fil du temps, les options vont du maintien du libre-échange et d’autres coopérations à une rupture brutale.

Un « no-deal » pourrait signifier que la Grande-Bretagne est coupée du jour au lendemain des données de sécurité de l’UE, du système d’information Schengen, la base de données des frontières de l’UE, à la police européenne Europol, à l’ADN et au hub de plaques d’immatriculation PRUM.

S’il y avait un accord, l’accès aux données de la Grande-Bretagne serait toujours réduit, mais dans quelle mesure reste incertain.

Dans l’accord de retrait de la Grande-Bretagne, les alliés séparés se sont mis d’accord sur une « coopération opérationnelle » pour maintenir Londres branchée dans une certaine mesure sur Europol, PRUM et Eurojust, l’agence européenne de coopération en matière de justice pénale.

Mais cela n’entrerait pas en vigueur s’ils ne parviennent pas à s’entendre sur un nouvel accord de libre-échange et aboutissent à une fin brisée à la crise du Brexit qui dure depuis des années.

Même si des liaisons de données squelettes sont convenues, le bloc devrait encore émettre une évaluation de l’adéquation des données pour certifier – comme il le fait avec d’autres pays tiers – qu’il estime que la protection britannique des données sensibles et personnelles répond aux normes de l’UE.

Alors que les responsables de l’UE disent que cette décision pourrait venir cette année, le bloc cherche déjà à combler les lacunes pour poursuivre certains échanges de données à partir de 2021, même sans nouvelles règles permanentes. Il manque cependant des détails.

L’Europe étant en état d’alerte à la suite des récentes attaques en France et en Autriche par des militants islamistes présumés, même l’ancienne première ministre britannique Theresa May s’est déclarée choquée par la remarque d’un ministre du gouvernement selon laquelle le pays serait plus sûr en dehors de l’UE que dans le pays.

La mission britannique au hub de l’UE à Bruxelles n’a fait aucun commentaire, affirmant que les négociations entre Londres et le bloc étaient en cours.

On ne sait pas non plus combien de données commerciales – y compris des informations sur les consommateurs et les employés – continueront de circuler entre l’UE et le Royaume-Uni, où de nombreuses multinationales ont leurs services mondiaux de ressources humaines ou de paie.

Ben Rapp, du cabinet de conseil en données Securys, a estimé le coût unique d’un partage sans accord et sans adéquation pour les entreprises britanniques à quelque 10 milliards de livres (13,5 milliards de dollars) de dépenses d’entreprise nécessaires pour garantir et documenter le respect des règles de confidentialité des données de l’UE.

« Il serait bien plus difficile pour le Royaume-Uni de vendre des services à l’UE ou de fidéliser des clients en Europe. Il serait plus difficile pour les multinationales de garder leurs centres mondiaux au Royaume-Uni », a déclaré Rapp, estimant le total des dommages à 50 milliards de livres en PIB perdu. (1 $ = 0,7425 livres) (Reportage de Gabriela Baczynska édité par John Chalmers et Nick Macfie)