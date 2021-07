Confusion sur le moment où Boris Johnson a quitté le n ° 10 pour Checkers alors que le porte-parole change d’histoire

Le n ° 10 a changé son histoire sur le moment où Boris Johnson est parti pour sa maison de campagne des Chequers, alors que les travaillistes ont demandé si Sajid Javid avait déjà des « symptômes » de Covid après la réunion du couple.

Le porte-parole du Premier ministre a d’abord déclaré que le départ était « au début du week-end », puis a déclaré que c’était vendredi matin – avant de se corriger en déclarant que c’était à 15 heures vendredi.

Il n’a pas répondu directement si M. Johnson savait si son secrétaire à la Santé se sentait malade lorsqu’il a quitté Londres pour Chequers – après une réunion vendredi entre les deux.

« Le processus correct a été suivi », a déclaré le porte-parole, déclarant que M. Johnson se trouvait à la maison de campagne lorsqu’il a été identifié comme un contact étroit de M. Javid, par le système de test et de traçabilité.

« Une fois contacté par NHS Test and Trace au cours du week-end, il s’est isolé et n’a plus voyagé par la suite car il ne voulait pas voyager à travers le pays », a-t-il ajouté.

M. Johnson devra désormais diriger une conférence de presse à 17 heures par liaison vidéo – depuis Checkers – tandis que Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, et le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam s’expriment depuis Downing Street.

Keir Starmer a déclaré qu’il y avait des questions auxquelles il fallait répondre, demandant : « Boris Johnson s’est-il rendu dans son pays en retraite après que Sajid Javid a eu des symptômes pour la première fois ?

« Nous savons que le Premier ministre aime chercher une échappatoire. Nous devons savoir quand le Premier ministre a été contacté et où il se trouvait.

Dans un briefing contradictoire, le porte-parole n’a pas été en mesure de dire quand M. Johnson a appris le test positif de M. Javid – ou quand il a été identifié comme un contact étroit par test et trace.

À un moment donné, il a déclaré qu’il était parti pour Checkers vendredi matin – avant qu’il ne soit souligné qu’il y avait des photos du secrétaire à la Santé quittant la réunion du couple tôt vendredi après-midi.

Après avoir déclaré que le départ était à 15 heures, le porte-parole a déclaré: « Le secrétaire à la Santé a passé son test samedi, donc le processus correct a été suivi. »

Il n’a pas dit si Carrie Johnson, l’épouse du Premier ministre était avec lui, mais a déclaré que le chancelier, Rishi Sunak, était en quarantaine dans son appartement au-dessus du 10 Downing Street.

Downing Street a publié une déclaration dimanche à 8 heures du matin, déclarant que M. Johnson et M. Sunak enfreindraient les règles d’isolement en participant à un « pilote de test de contact quotidien sur le lieu de travail »

Mais il a été contraint à un revirement rapide au milieu de la colère du public face à l’impression qu’ils esquivaient les règles strictes imposées à toutes les autres personnes contactées par test et trace.