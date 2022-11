Confusion, pointage du doigt, points de vue opposés à la COP27 en Égypte

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM el-SHEIKH, Égypte – Un jour avant la fin des pourparlers sur le climat de l’ONU, les négociateurs semblaient très éloignés sur toutes les questions majeures en cours de discussion. Les pays soutiendront-ils une proposition d’élimination progressive de tous les combustibles fossiles ? Les demandes des pays en développement que les pays riches les indemnisent-elles pour les impacts climatiques feront-elles partie d’un accord final ? Qu’en est-il des appels à la baisse des taux d’intérêt et à la refonte du financement mondial afin que les pays en développement puissent investir dans les énergies vertes ?

La réponse retentissante à toutes ces questions a semblé être “non” pendant la majeure partie de jeudi, du moins si l’on analyse attentivement la rhétorique et les lectures des réunions à huis clos. Cela ne voulait pas dire qu’un accord significatif ne pouvait pas être conclu, cependant. Il y aurait une autre série de pourparlers vendredi avec des prolongations jusqu’au week-end une possibilité.

Un regard sur où en sont les choses jeudi soir.

Depuis le début de la conférence sur le climat, la question dominante, à la fois pour de nombreux dirigeants et manifestants, a été la question de savoir si les pays riches devraient fournir une compensation aux pays en développement. Les pays riches et fortement producteurs de carbone comme les États-Unis ont historiquement contribué le plus au réchauffement climatique, tandis que les pays en développement ont peu contribué mais sont souvent les plus touchés par les événements météorologiques extrêmes. Bien que l’idée existe depuis des années, jusqu’à cette année, elle était principalement marginale. Pour la première fois, il figurait à l’ordre du jour officiel.

Les négociateurs des pays qui soutiennent l’idée, appelée “perte et dommage” dans les négociations sur le climat, ont déclaré que certains pays industrialisés bloquaient les efforts pour parvenir à un accord.

Mais jeudi soir, l’Union européenne a surpris tout le monde en proposant une cagnotte pour les pays pauvres plus vulnérables au changement climatique. Le vice-président exécutif de l’UE a également mis en avant une impulsion supplémentaire pour réduire les émissions de dioxyde de carbone de tous les pays.

Cette décision a été bien accueillie par de nombreux pays en développement, mais ses perspectives n’étaient pas claires.

Plus tôt jeudi, Lia Nicholson de la délégation d’Antigua-et-Barbuda, s’exprimant au nom de l’Association des petits États insulaires, a déclaré que la question des pertes et dommages n’était pas sérieusement prise en compte. Elle a dit qu’il n’y avait pas de texte là-dessus sur lequel les délégués pourraient marchander.

“M. Président, où est le texte ? a-t-elle dit à Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27. Shoukry, présidant la session, a dit à Nicholson qu’elle s’était trompée et qu’il y avait eu des discussions informelles sur la question.

Malgré les revers, les dirigeants de nombreux pays en développement disent qu’ils n’abandonneront pas, menaçant de refuser de signer tout document qui n’inclut pas de progrès sur la question.

Au milieu de nombreux événements dans le monde – la guerre en Ukraine, les récentes élections américaines, le sommet du G20 à Bali, entre autres – essayer de parvenir à un consensus entre tant de nations allait toujours être difficile. Cela dit, de nombreux observateurs de longue date de la conférence annuelle sur le climat ont déclaré que les négociations n’auraient pas dû être dans un si mauvais état à ce stade.

L’analyste de longue date des négociations, Alden Meyer d’E3G, a déclaré à l’Associated Press que, contrairement aux années précédentes, le président de la conférence, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, a retardé la constitution d’équipes spéciales de ministres pour trouver des solutions aux grands problèmes, à l’exception des pertes et dommages, et c’est tout mettre derrière. Plusieurs autres analystes et négociateurs ont blâmé la présidence de la COP27.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, arrivé à Charm el-Cheikh, en Égypte, après la réunion du G20 à Bali, a publié une déclaration appelant au calme et à la volonté de travailler ensemble pour faire face au changement climatique.

“Ce n’est pas le moment de pointer du doigt”, a déclaré le communiqué. “Le jeu du blâme est une recette pour une destruction mutuellement assurée.”

Ajoutant à un sentiment de confusion et de chaos parmi les négociateurs, un projet égyptien contenait des idées qui n’avaient pas été discutées lors du sommet, qui a débuté le 6 novembre.

Le long document publié jeudi matin incluait un appel aux pays développés pour qu’ils atteignent « des émissions de carbone nettes négatives d’ici 2030 ». Cet objectif va plus loin que n’importe quelle grande nation s’est engagée jusqu’à présent et ce qui serait très difficile à atteindre. L’UE et les États-Unis, par exemple, ont déclaré qu’ils visaient à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, la Chine d’ici 2060.

Les négociateurs ont rapidement précisé qu’il ne s’agissait que d’un projet, le critiquant et précisant que ce n’était pas leur guide.

Le chef du Parlement européen à la conférence des Nations Unies sur le climat, Bas Eirkhout, l’a décrite comme “un peu de liste de souhaits” avec “tous les sujets” ajoutés.

C’était “trop ​​large, trop de sujets, un langage trop vague et trop d’éléments, qui, je ne pense pas, doivent être dans une décision de couverture”, a déclaré Eirkhout.

Jusqu’à présent, les deux développements les plus importants pour limiter le changement climatique sont sans doute venus de développements extérieurs. Premièrement, la victoire du président élu brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors des élections du mois dernier a donné l’espoir que son administration réprimerait la déforestation illégale en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde. Da Silva, président entre 2003 et 2010, l’a promis. Mardi et mercredi, da Silva a reçu un traitement de rock star alors qu’il rencontrait des groupes autochtones, des militants pour le climat et plusieurs ministres, dont l’envoyé américain pour le climat John Kerry.

En parlant de Kerry, il a entamé des discussions avec son homologue chinois Xie Zhenhua lors de la conférence. Les relations entre les États-Unis et la Chine ont été tendues à cause de plusieurs choses, plus récemment la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan. En tant que tel, les pourparlers entre Xie et Kerry avaient échoué.

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés lundi lors des réunions du G20 à Bali. Ils ont tous deux déclaré qu’ils étaient déterminés à ce que les hauts responsables de leurs administrations reprennent les pourparlers sur plusieurs questions, dont le changement climatique.

La Chine et les États-Unis sont les 1er et 2e pollueurs climatiques au monde. Les experts du climat affirment que la coopération entre les deux nations est essentielle si des réductions majeures des émissions mondiales peuvent se produire.

Peter Prengaman est le rédacteur en chef mondial du climat et de l’environnement de l’Associated Press. Suivez-le sur Twitter : twitter.com/peterprengaman