Confusion en Iran alors que des rumeurs tourbillonnent sur l’avenir de la police des mœurs et du régime | Nouvelles du monde

Il y a confusion en Iran sur le sort de la tristement célèbre police des mœurs du pays après qu’un haut responsable a déclaré qu’elle avait été dissoute.

La force est blâmée pour la mort en garde à vue de Mahsa Aminiune jeune manifestante dont le meurtre a déclenché des mois de protestations continues.

Le ministère de l’Intérieur du pays n’a pas confirmé cette affirmation et les médias d’État iraniens ont depuis déclaré que le responsable en question n’était pas responsable de la gestion de la force.

Il a également été signalé que les autorités assoupliraient les règles imposant aux femmes de porter le foulard hijab.

L’Iran L’observatrice Roxane Farmanfarmaian de l’Université de Cambridge a déclaré à Sky News que les rumeurs selon lesquelles le régime adoucissait sa position semblaient avoir été grandement exagérées.

“Le gouvernement ne montre aucun signe de céder aux demandes des manifestants. Je ne vois aucun recul de la part du gouvernement”, a-t-elle déclaré.

Elle était sceptique quant au fait que le président iranien Ebrahim Raisi avait l’intention d’assouplir la réglementation sur le port du hijab.

“Il serait hautement discrédité en tant que président s’il revenait en arrière après avoir augmenté les restrictions sur le hijab en juillet.”

Les signaux mitigés peuvent être tactiques. Le régime iranien se prépare à trois jours de grèves à travers le pays.

Les magasins des marchés et des bazars sont fermés suite aux appels des manifestants à fermer. Les autorités visent peut-être à ralentir les troubles en faisant allusion à des concessions.

Les observateurs disent que ni le gouvernement ni les manifestants ne montrent aucun signe de recul et que la semaine à venir pourrait voir plus de violence alors que le gouvernement iranien tente d’écraser la dernière vague de protestations et de dissidence.

L’Iran a connu des mois de troubles au cours desquels des centaines de manifestants ont été tués et des milliers emprisonnés.

Les manifestants espèrent que l’action économique, y compris les grèves et la fermeture des magasins, aidera à faire tomber le gouvernement, ainsi que des manifestations à l’échelle nationale.

Mais il y a peu de preuves que le gouvernement s’affaiblit ou se divise. Des secteurs d’une importance cruciale de l’économie n’ont pas rejoint les grèves.

En 1979, les ouvriers du pétrole ont rejoint la révolution contre le shah et leur action a joué un rôle crucial dans son renversement.

Jusqu’à présent, ils sont restés à l’écart. Le coût financier de la grève dans le climat économique actuel peut être un prix que beaucoup ne sont pas disposés à payer, quelle que soit leur opposition au régime du pays.

Un diplomate occidental a déclaré à Sky News que les dirigeants iraniens avaient perdu leur crédibilité et tout le soutien populaire et qu’ils seraient incapables de maintenir leur emprise sur le pouvoir indéfiniment, mais il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils pourront continuer à diriger le pays.