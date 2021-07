Confusion du masque facial alors que Grant Shapps BACKS Sadiq Khan ordonnant aux Londoniens de se couvrir après que Boris Johnson ait fait un choix

LE PORT DU MASQUE dans les transports en commun a été plongé dans une nouvelle confusion aujourd’hui alors que Grant Shapps A SOUTENU Sadiq Khan en rupture avec ses propres directives gouvernementales.

Le secrétaire aux Transports a apporté son soutien à l’insistance du maire de Londres sur le fait que les couvre-visages doivent toujours porter des couvre-visages dans les bus et le métro après le 19 juillet.

Le maire de Londres insistera pour que des masques soient portés dans le métro Crédit : PA

Le secrétaire aux transports a apporté son soutien au maire Crédit : 3

En exigeant des masques, la mairie est allée nettement plus loin que les conseils de Boris Johnson selon lesquels ils ne devraient être conservés que dans des endroits surpeuplés.

Cela signifie que même dans une voiture silencieuse, les passagers devront toujours mettre leurs couvertures.

Mais M. Khan a brouillé les pistes en admettant qu’il était impuissant à les faire respecter sur les trains non-TfL et qu’il s’agissait d’une « solution imparfaite ».

Le Premier ministre a déclaré que les passagers en Angleterre seraient encouragés à utiliser leur propre jugement à partir de la Journée de la liberté de lundi prochain.

Des dirigeants régionaux prudents ont réprimandé l’assouplissement et menacé de défier Westminster dans leurs régions.

M. Khan est devenu aujourd’hui le premier à rompre les rangs – et a trouvé une pom-pom girl improbable dans le secrétaire aux Transports.

M. Shapps a déclaré: « Cela correspond tout à fait à ce à quoi nous nous attendions – et nous voulions en fait – se produire. »

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le ministre a tenté de minimiser la scission, soulignant d’autres conditions de transport telles que l’interdiction de l’alcool de TfL.

Mais l’approbation retentissante l’a mis à couteaux tirés avec des collègues du Cabinet et des conservateurs supérieurs, jurant de jeter leurs masques le 19 juillet.

Le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré qu’il arracherait son masque au Parlement parce que les Britanniques à double piqûre ont fait leur « part sociétale ».

MASQUE CONFUSION

M. Khan a déclaré qu’il avait fait pression avec fureur sur les ministres pour qu’ils maintiennent les masques obligatoires dans tous les domaines afin d’éviter des règles divergentes.

S’il peut exiger que TfL les impose, les autres trains entrant dans la capitale ne seront pas liés par le diktat du maire.

Les barons de l’Union se sont déchaînés contre la confusion et ont averti que leur personnel pourrait devenir des « punchbags » à cause des « conseils bâclés et confus ».

Le patron du RMT, Mick Lynch, a déclaré: « En raison de cette approche chaotique, nous avons maintenant une situation où les mesures de Londres ne sont pas applicables par la loi, ce qui signifie que les membres du RMT seront jetés dans une situation hostile et conflictuelle à partir de lundi prochain avec un risque accru d’abus et agression. »