Les chefs d’établissements publics qui empêchent les enseignants d’organiser des cours en ligne en direct en raison de problèmes de confidentialité ont semé la confusion parmi les critiques qui se demandent pourquoi les éducateurs ne peuvent pas simplement choisir un arrière-plan vierge.

Les chefs d’établissement affirment que les leçons diffusées en direct depuis le domicile d’un enseignant constituent une « énorme atteinte à la vie privée » et enlèvent la « distance professionnelle ».

Et le syndicat des enseignants NASUWT conseille vivement à ses membres d’éviter les cours en direct à moins que des mesures ne soient en place pour éviter les violations de la vie privée.

Mais beaucoup ont demandé pourquoi les enseignants n’utilisent pas la fonction «d’arrière-plan virtuel» de Zoom – ou ne la présentent pas devant un mur vide.

Zoom offre aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi une sélection d’ensemble «d’exemples d’arrière-plans» ou de télécharger les leurs, ce qui signifie que le visage de l’utilisateur peut apparaître devant n’importe quelle image de leur choix.

D’autres ont demandé pourquoi les enseignants ne vont pas dans les écoles pour enseigner leurs leçons à distance dans une salle de classe vide.

Chris McGovern, président de The Campaign for Real Education, a déclaré que l’interdiction du zoom était la faute des syndicats d’enseignants trop zélés.

La plupart des écoles indépendantes et des écoles publiques les plus performantes ont déployé des journées complètes de cours en direct via Zoom et d’autres plates-formes vidéo depuis l’entrée en vigueur du nouveau verrouillage national.

Il a déclaré à MailOnline: « Bien sûr, vous pouvez modifier un arrière-plan. Ils trouvent des problèmes là où aucun problème n’existe.

«Ce sont les enseignants qui cherchent des raisons de garder les écoles fermées dans le cadre d’une bataille politique avec le gouvernement.

«Ici, nous nous occupons de l’avenir des enfants. Il semble que pour un aspect très mineur de ce problème, ils sont prêts à sacrifier l’avenir des enfants, en particulier des enfants défavorisés.

Pauline Wood, directrice de l’école primaire de Grange Park à Sunderland, a déclaré qu’elle était « perplexe » sur les raisons pour lesquelles les cours Zoom en direct pouvaient être considérés comme une violation de la vie privée.

Il reproche aux syndicats d’avoir créé «une atmosphère de menace et d’intimidation» qui met la pression sur les enseignants, ajoutant: «Je ne pense pas que les enseignants devraient être considérés comme des pions dans une bataille politique».

Elle a déclaré à MailOnline: « Les enseignants peuvent configurer leurs propres appareils dans une position qui leur convient sûrement.

«Si à l’école, ce n’est pas différent d’une leçon ordinaire. Si à la maison, choisissez un fond blanc? ‘

Les syndicats d’enseignants militants – qui ont vivement exhorté les enseignants à ne pas diffuser les cours en direct l’été dernier – ont déclaré que les enseignants doivent être en mesure de choisir de diffuser ou non les cours en direct et qu’ils ne devraient être utilisés que «lorsque cela est essentiel».

L’Union nationale de l’éducation semble suggérer que seuls les parents insistant veulent des leçons en direct, ajoutant que l’appel à l’enseignement en direct est «souvent lié à une pression parentale minoritaire, mais insistante».

Les conseils du syndicat enseignant NASUWT soulèvent même des problèmes de confidentialité concernant les élèves qui enregistrent les leçons en direct des enseignants sur leurs téléphones et les téléchargent sur des sites Web pornographiques.

Le syndicat «conseille vivement aux membres de ne pas participer à des cours vidéo en direct au domicile des élèves à moins qu’ils ne soient sûrs que des mesures sont en place pour empêcher de telles pratiques inappropriées».

Mark Lehain, directeur de la Campagne pour le bon sens, a déclaré: « Les écoles privées avaient un gros avantage: si les parents peuvent payer les frais de scolarité, ils ont définitivement un haut débit décent et des ordinateurs portables à gogo à la maison.

«Les écoles publiques ne pouvaient pas compter sur cela. Mais les syndicats d’enseignants ont été une honte et ont aggravé les choses en disant au personnel de ne pas planifier à la maison ou qu’ils n’avaient pas besoin de faire de l’enseignement en ligne.

Le directeur de l’école et ancien enseignant, Calvin Robinson, a déclaré comprendre que certaines écoles ne permettaient pas aux enseignants sur place d’enseigner à distance.

Mais il a dit qu’un arrière-plan numérique différent est une alternative possible.

Il a déclaré: « Cela dépend s’ils sont autorisés à fréquenter les écoles, certains ont renvoyé tout le monde chez eux sans avoir la possibilité de revenir.

« Je peux comprendre, ma mère est conférencière et elle a exprimé les mêmes préoccupations, mais elle brouille simplement son parcours.

«Cela peut mettre les gens mal à l’aise, mais il existe des méthodes que vous pouvez utiliser.

«Ce que j’aimerais voir, ce sont les enfants de retour dans les salles de classe».

Mike Power, enseignant et directeur de l’année à Manchester, a déclaré que l’utilisation d’un autre bagage était «une approche sensée».

Il a déclaré: « Il y aura des mesures que les gens peuvent prendre pour réduire l’intrusion au minimum, telles que le flou des arrière-plans, voire la suppression de photos d’un mur pour les utiliser comme arrière-plan vierge si nécessaire.

« Aucun enseignant ne se demande comment puis-je éviter de donner des cours en direct, ce qui peut parfois donner l’impression que c’est ce que les gens pensent.

Les enseignants veulent fondamentalement enseigner du mieux qu’ils peuvent dans les circonstances.

Hier soir, des parents anxieux ont demandé aux écoles publiques de mettre en place des cours en ligne en direct, les experts avertissant que le manque de cours en temps réel menaçait d’élargir le fossé entre les élèves publics et privés.

Mais un grand nombre de secondaires et primaires, en particulier dans les régions les plus pauvres, s’appuient sur des leçons préenregistrées, des vidéos YouTube et des feuilles de travail en ligne pour leurs élèves.

Dans un sondage réalisé auprès de 800 parents la semaine dernière, près d’un tiers ont déclaré que leurs enfants ne recevaient pas de cours en direct, ce qui suggère que jusqu’à trois millions d’élèves pourraient ne pas avoir de contact vidéo interactif avec leurs enseignants pendant le verrouillage.

Une mère du Buckinghamshire a déclaré dimanche au Mail: « Ils ont besoin de leçons en direct, sinon ils prendront du retard et ne pourront peut-être jamais rattraper leur retard. »

Le professeur Alan Smithers, spécialiste de l’éducation, a averti que certains enfants manquaient complètement leur éducation et que leurs chances dans la vie pourraient en souffrir.

Il a déclaré: «Les enfants veulent apprendre en temps réel et s’épanouir en interagissant et en apprenant avec leurs amis. Les leçons préenregistrées sont loin d’être à l’école.

«Ne pas avoir d’enfants ensemble dans la classe augmente les inégalités de l’expérience éducative et exacerbe les inégalités, tout comme le fossé entre les écoles qui offrent des cours en direct et celles qui ne le sont pas.

Le député conservateur Robert Halfon, président du comité restreint de l’éducation des Communes, a appelé le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson et les régulateurs Ofsted à établir des directives nationales plus détaillées pour l’enseignement en ligne.

Il a déclaré: « Certaines écoles publiques font un travail fantastique en déployant des leçons en direct et je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas être reproduit à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas laisser les enfants derrière nous. Les enfants qui luttent et souffrent à la maison ont besoin d’interagir avec les enseignants, et les leçons en direct font toute la différence.

Après la fermeture des écoles mardi, les enseignants ont inondé les réseaux sociaux de plaintes selon lesquelles ils ne voulaient pas donner de cours via des plateformes vidéo.

Cassie Young, directrice de l’école primaire Brenzett CofE à Romney Marsh, Kent, a déclaré: « Je ne peux pas et je n’accepterai pas que mon personnel fasse des leçons en direct. La pression, la protection et la charge de travail entraîneraient un épuisement professionnel.

«Les œuvres préenregistrées tout aussi bien, assurent la sécurité des personnes et permettent aux élèves de travailler à un rythme qui leur convient, libérant ainsi le personnel pour le soutenir.

Elle a affirmé qu’une « distance professionnelle » était nécessaire, ajoutant: « Travailler à la maison et voir à l’intérieur des maisons ressemble à une énorme invasion de la vie privée. »

Une enseignante du primaire à Manchester a déclaré qu’elle « se sentait mal » avec des nerfs à l’idée de diriger des cours en direct, ajoutant: « Le fait que ce soit ma maison semble envahissant. »

Jo Campbell, directeur de la Ore Village Primary Academy à Hastings, a ajouté: « Je ne mettrai pas cette pression sur mon personnel et j’ai trop de problèmes de sauvegarde. Les sessions préenregistrées suffisent.

Dans un sondage mené auprès de 800 abonnés à l’application éducative Parent Ping la semaine dernière, seuls huit pour cent des parents ont déclaré que leur enfant avait reçu plus de cinq heures de cours en direct ce jour-là. Quelque 13 pour cent ont déclaré que leurs enfants suivaient des cours en direct pendant trois à quatre heures et 11 pour cent ont déclaré une à deux heures. Près d’un tiers (31%) ont déclaré que leurs enfants n’avaient pas de cours en direct et 11% avaient moins d’une heure.

Selon les directives du gouvernement, les élèves du primaire devraient avoir en moyenne trois heures de travail par jour, et les élèves du secondaire devraient en avoir au moins quatre, avec des leçons données par les enseignants par le biais de « ressources pédagogiques ou vidéo »

Les parents ont déclaré au Mail dimanche que leurs enfants n’avaient pas assez de travail. Une mère du Kent a déclaré: « Ma fille de 17 ans va dans un lycée et suit des cours en direct sur Microsoft Teams toute la journée. Mon fils de 14 ans suit un cours complet et n’a pas de cours en direct. Il termine son travail dans une demi-heure et serait sur PlayStation si je ne lui disais pas de relire les travaux précédents.

Une autre mère du Buckinghamshire a déclaré: «L’école de mes enfants donne une leçon en direct par jour, les écoles privées locales font un régime complet de leçons en direct et de clubs après l’école avec leurs garçons.

Paul Woods, directeur de la Westminster Academy dans le centre de Londres, a déclaré que son école continuait avec le calendrier complet, avec toutes les leçons diffusées en direct aux 1100 élèves.

Il a déclaré: « Chaque enfant a reçu un Chromebook Google et nous respectons notre emploi du temps normal. Nous aimons avoir l’interaction en temps réel, non seulement pour des raisons éducatives, mais nous pouvons surveiller les émotions de nos élèves à un moment où les choses peuvent être difficiles pour eux.

«Les enseignants peuvent voir en temps réel comment un enfant fait face et s’il s’adapte bien en ces temps difficiles.

«Ce n’est certainement pas un substitut pour être en classe, mais c’est la meilleure chose à faire.